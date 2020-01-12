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  4. Giresun'da organik sertifikalı kuru fasulye ve siyez buğdayı üretilecek

Giresun'da organik sertifikalı kuru fasulye ve siyez buğdayı üretilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.01.2020 13:20 | Son Güncelleme

Giresun'da organik sertifikalı kuru fasulye ve siyez buğdayı üretilecek

GİRESUN (AA) - Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, DOKAP tarafından 2018 yılında organik tarım havzası ilan edilen Çamoluk ilçesinde, 400 dekar alanda Çamoluk şeker kuru fasulyesi ve 800 dekar alanda siyez buğdayının organik sertifikalı üretileceğini ifade etti.

Angın, yaptığı yazılı açıklamada, müdürlükleri ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında geçen yıl imzalanan protokolle "Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi"nin başlatıldığını anımsattı.

Proje kapsamında DOKAP tarafından 2018 yılında organik tarım havzası ilan edilen Çamoluk ilçesinde, 400 dekar alanda Çamoluk şeker kuru fasulyesi ve 800 dekar alanda siyez buğdayının organik sertifikalı üretileceğine işaret eden Angın, coğrafi işaret tesciliyle üreticilerin gelirlerini ve pazarlama kabiliyetini artıran Çamoluk şeker kuru fasulyesinin organik tarım sertifikasının alınmasıyla çiftçilere daha fazla ekonomik katkı sağlayacağını belirtti.

Angın, projeyle sulamaya uygun 250 dekar alana ayrıca damlama sulama sistemi tesis edileceğini kaydederek, dağıtımı yapılacak organik sertifikalı gübreyle dekar veriminin 200 kilograma çıkarılmasını ve yörede 80 ton organik sertifikalı kuru fasulye üretimini hedeflediklerini vurguladı.

Çamoluk şeker kuru fasulyesi için Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile yapılan ortak çalışmayla tohum durultma işleminin gerçekleştirildiğini, bu tohumun tesciline ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı nezdindeki çalışmaların devam ettiğini belirten Angın, şunları kaydetti:

"Öte yandan 2017 yılından itibaren Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP) desteğiyle Çamoluk'ta ekimine başlanan ve çiftçilerimizden yoğun ilgi gören siyez buğdayı da organik tarım sertifikası ile üreticisini daha fazla memnun edecektir. Ekimi 800 dekar alanda planlanan siyez buğdayından 160 ton ürün hedeflenmekte olup, un ve bulgur şeklinde işlenip paketlenerek piyasaya arz edilmesi planlanmaktadır."

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Giresun Çamoluk ilçesi, Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın,

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