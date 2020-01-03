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  4. Girişimciler yatırımlarına "teknokent" ile hız veriyor

Girişimciler yatırımlarına "teknokent" ile hız veriyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 14:49 | Son Güncelleme

İstanbul Teknokent Genel Müdürü Yasin Erol: -"Uzman ekipler tarafından hazırlanan Uluslararası Hızlandırma Programı’na her dönem 25 uluslararasılaşma potansiyeline sahip şirket kabul ediliyor" - "Türkiye’de girişimcilik önemli bir noktaya geldi. Bu ekosistem içerisindeki eksikleri tespit ederek şirketlerin büyümesi ve yatırım çekebilmeleri adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknokent Genel Müdürü Yasin Erol, “Girişimcileri yatırımcılarla bir araya getiren ICUBE Programında amacımız daha çok girişimciye ulaşmak” ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknokent açıklamasına göre, Teknokent Entertech’in İstanbul Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle yürütücülüğünü üstlendiği ICUBE Uluslararası Hızlandırma Programı, girişimcilerin globale açılmasına olanak sağlıyor. Bir yıl önce İstanbul Teknokent Entertech tarafından faaliyete geçirilen ICUBE programı bugüne kadar 50 girişimciye destek verirken, 20 şirketi de İngiltere pazarına taşımayı başardı.

İstanbul Teknokent Genel Müdürü Yasin Erol, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılının ekim ayı içerisinde kurduğu ICUBE Programının İstanbul il sınırları içerisinde konumlanmış girişimlerin İngiltere pazarını çıkışını destekleyen ve aynı zamanda yurt dışı pazarlarda güçlenmesini sağlayan Uluslararası Hızlandırma Programı olarak hizmet verdiğini belirtti.

Uzman ekipler tarafından hazırlanan Uluslararası Hızlandırma Programı’na her dönem 25 uluslararasılaşma potansiyeline sahip şirket kabul edildiğini dile getiren Erol, "Bu şirketlere finanstan hukuka, proje geliştirmeden dijital pazarlamaya kadar birçok alanda mentorluk veriliyor. 2020 yılı Mart ayı sonu itibari ile Programın ikinci dönemini tamamlayacağız. İkinci dönem ICUBE Uluslararası Hızlandırma Programı’nı başarı ile bitiren 10 mezun girişimciyi daha yabancı yatırımcılarla buluşması ve potansiyel müşterileri ile satış görüşmeleri yapmaları için İngiltere’ye götürüyoruz. Böylelikle girişimcilerimiz İngiltere pazarında ki yerli ve yabancı yatırımcılarla tanışma ve yatırım fırsatlarını yerinde inceleme fırsatına sahip oluyorlar. İngiltere’ye götürdüğümüz girişimcilerimizin masrafları da Entertech tarafından karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

- Şirketlerin büyümesi ve yatırımı için katkı

Türkiye’de girişimciliğin önemli bir noktaya geldiğini, bu ekosistem içerisindeki eksikleri tespit ederek şirketlerin büyümesi ve yatırım çekebilmeleri adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Erol, şunları kaydetti:

"ICUBE programından yararlanabilecek şirketlerin sahip olmasını beklediğimiz öncelikli kriterler var. Teknoparklarda bulunan teknolojik şirketlerin alt yapıları programa katılım için çok uygun. Ayrıca teknoloji tabanlı ürün geliştiren birçok KOBİ’de programımızdaki imkanlardan kolayca yararlanabiliyor. Bizim burada 4 önemli hedefimiz var, Teknoloji tabanlı firmaların ürünlerini, profesyonel eğitmenler ve mentorlarla geliştirmek.Satış yapmakta olan firmaların mevcut kapasitelerini arttırmak ve ihtiyaç duyulan fon kaynaklarına erişimlerini sağlamak. Uluslararası pazarlara erişim imkânı sağlayarak yurtdışındaki iş geliştirme ağlarına dahil etmek.Ulusal ve uluslararası platformlarda yatırımcı ağları ile buluşturup potansiyel yatırımcılarla uygun iş birlikleri oluşturmalarını sağlamak.

Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında desteklenen, İstanbul Teknokent yürütücülüğünde hayata geçirilen Uluslararası Hızlandırma Programı projemiz önemli bir etkinliğe imza attı. Teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimciliğin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen ICUBE Uluslararası Hızlandırma Programı’nın ikinci dönem girişimcileri, Demo Day İstanbul'da iş Ağı Oluşturma çerçevesi kapsamında, iş fikirleri ve projelerini yatırımcılara birebir tanıtma fırsatı da yakaladı.18 Aralık tarihinde gerçekleştirilen etkinliğe yoğun bir katılım gerçekleşti. Etkinlik kapsamında girişimciler projelerini tanıtma fırsatı yakalarken, birçok girişimci adayı da yaşanan gelişmeleri yakından izleme fırsatı buldu."

İstanbul Teknokent Genel Müdürü Yasin Erol konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye’deki girişimciliğin yaygınlaştırılması ve doğru projelerin hayata geçirilerek fark yaratılması için ekibimizle çalışmalar sürdürüyoruz. Girişimcilere pusula olmaya çalışıyoruz. Birinci dönemde güzel dönüşler aldık. 10 girişimcimizi Londra’ya götürdük. Londra’da yatırımcılarla buluşan girişicimlerimizin projeleri çok ilgi çekti ve birçoğu yatırım alma noktasında sözleşme aşamasına geldiler. Biz yolda olmaya çalışıyoruz ve girişimcileri yolda tutmaya çalışıyoruz. Günümüz dünyasında uluslararası fikri olmayan bir girişimcinin ayakta kalma şansı maalesef yok"

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