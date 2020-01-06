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  4. Global Yatırım Holding, iki yılda 1,5 milyar liralık yatırım yapacak

Global Yatırım Holding, iki yılda 1,5 milyar liralık yatırım yapacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 11:00 | Son Güncelleme

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman: - "Kruvaziyer liman işletmeciliği, temiz ve yenilenebilir enerji ile varlık yönetimi alanındaki yatırımlarımıza 2020'de odaklanmaya devam edeceğiz" - "En büyük olmak için organik ve inorganik büyüme fırsatlarının takipçisi olacağız. Yabancı ortaklık seçeneklerini de değerlendireceğiz" - "Hedefimizde çeşitli ülkelerde görüşmeleri devam eden veya dikkatli biçimde yatırımı değerlendirdiğimiz yaklaşık 20 kruvaziyer limanı bulunuyor. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde dünyada önemli 70 limanın en az yarısının işletmesini almak istiyoruz" - "Actus'un İstanbul Portföy'le birleşmesi sonucu 2020 sonunda 10 milyar lira büyüklüğünde bir portföy yöneteceğini öngörüyorum. Portföy yönetimi olarak ulaşılmak istenen rakam, önümüzdeki 5 yılda 25 milyar lira"

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, kruvaziyer liman işletmeciliği, temiz ve yenilenebilir enerji ile varlık yönetimi alanındaki yatırımlarına 2020'de odaklanmaya devam edeceklerini belirterek, "2019'da toplam 175 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. 2020 ve 2021'de ise 1,5 milyar liralık yatırım öngörüyoruz. En büyük olmak için organik ve inorganik büyüme fırsatlarının takipçisi olacağız. Yabancı ortaklık seçeneklerini de değerlendireceğiz." dedi.

Mehmet Kutman, AA muhabirine holding açısından 2019'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, 2020 hedeflerini paylaştı.

Sürdürülebilir ve karlı büyümeyi devam ettirdikleri bir yılı geride bıraktıklarını anlatan Kutman, 2019'u yaklaşık yüzde 25-30 civarında bir büyümeyle tamamladıklarını söyledi.

Kutman, 2019'da kruvaziyer liman işletmeciliğinde önemli bir sıçrama gerçekleştirdiklerini aktararak, Global Ports Holding'in Bahamalar'da Nassau, Antigua ve Barbuda'da Antigua kruvaziyer limanlarının uzun süreli işletmelerini devraldığını, Vietnam'da da Ha Long Uluslararası Kruvaziyer Limanı'nın işletme anlaşmasını imzaladıklarını anımsattı.

Böylece 4 kıtada, 13 ülkede, 2'si ticari olmak üzere 21 limanla faaliyet gösterir hale geldiklerini vurgulayan Kutman, "Kruvaziyer liman işletmeciliği, temiz ve yenilenebilir enerji ile varlık yönetimi alanındaki yatırımlarımıza 2020'de odaklanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kutman, Ha Long Uluslararası Kruvaziyer Limanı'nın geçen yıl 44 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçtiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ha Long, dünyanın en büyük yolcu gemilerinin yanaşmasına imkan sağlayan altyapıya sahip. Bu yıl toplam 75 binin üstünde yolcuyu ağırlaması öngörülen limanın 2020'de yolcu sayısının 100 bini aşması bekleniyor. 2024-2025 sezonunda ise 500 bin yolcu öngörüyoruz. Modern altyapısı ve Çin, Hong Kong, Endonezya, Malezya ve Singapur'a olan coğrafi yakınlığı ile Ha Long Uluslararası Kruvaziyer Limanı Asya'nın önde gelen transit limanlarından biri olmaya aday. Ayrıca, bölgedeki üç uluslararası hava alanına yakınlığı bulunan ve Ha Long Bay'in modern otel altyapısıyla söz konusu liman, bir indi-bindi limanı olma potansiyeli taşıyor. Küresel liman ağımızda yer alan ve Asya'nın en büyük ikinci limanı olan Marina Bay Cruise Centre Singapore'un da işletme süresi uzatıldı. Global Ports Holding'in içinde bulunduğu ortak girişim 2027'ye kadar limanı işletmeye devam edecek."

- "Liman ağımızı kruvaziyer turizminin yoğunlaştığı destinasyonlara genişleteceğiz"

Mehmet Kutman, dünyada 800 civarında kruvaziyer limanı bulunduğunu, bunlardan 300'ünün "önemli", 50'sinin ise "çok önemli" olduğunu söyledi.

Çok önemli konumda bulunan 50 limandan 20'ye yakınının kendilerine ait olduğunu vurgulayan Kutman, şunları ifade etti:

"Hedefimizde çeşitli ülkelerde görüşmeleri devam eden veya dikkatli biçimde yatırımı değerlendirdiğimiz yaklaşık 20 kruvaziyer limanı bulunuyor. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde dünyada önemli 70 limanın en az yarısının işletmesini almak istiyoruz. Bir kruvaziyer gemisi, çok farklı destinasyonlardaki yüksek sezonlara bağlı olarak bir yıl boyunca dünya genelinde kesintisiz olarak sefer halinde olur. Liman ağımızı bütün kıtalarda kruvaziyer turizminin yoğun olduğu destinasyonlara genişleterek, dünya çapında bütün yüksek sezonlarda hizmet vermeyi hedefliyoruz. Akdeniz'de kaçırdığımız bir gemiyi Uzak Doğu'da, orada kaçırdığımız gemiyi Amerika'da yakalayacak yapıyı kuruyoruz. Özellikle Çinli turistlerin kruvaziyer yolculuğuna artan ilgisiyle Asya'daki destinasyonlar yolcu trafiğinin düzenli biçimde artacağını görüyoruz."

Kutman, ticaret savaşının liman sektörüne yansımaları hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, Global Ports Holding'in portföyündeki Port Akdeniz Antalya'nın dünyanın en büyük mermer ihracat limanlarından biri olma özelliği taşıdığını dile getirdi.

Mermer bloklarının yaklaşık yüzde 90'ının ise Çin'e gönderildiği bilgisini veren Kutman, "Gönderilen mermerlerin yüzde 40-50'si Çin'de işlenip ABD'ye yeniden ihraç ediliyor. Ticaret savaşlarında ABD, mermer ithalatına yüzde 25 vergi getirdi. Bu ve Çin'deki ekonomik yavaşlama liman üzerinden ihracatı olumsuz etkiledi. Ciroda yüzde 20 civarında bir gerileme söz konusu oldu." dedi.

- "Küçük YEKA ihalelerine gireceğiz"

Mehmet Kutman, 2019'da toplam 175 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, "2020 ve 2021'de ise 1,5 milyar liralık yatırım öngörüyoruz." bilgisini paylaştı.

En büyük olmak için organik ve inorganik büyüme fırsatlarının takipçisi olacaklarını aktaran Kutman, şöyle devam etti:

"Yabancı ortaklık seçeneklerini de değerlendireceğiz. Temiz ve yenilenebilir enerjide güneş kesinlikle büyüyeceğimiz bir alan. Biyokütlede Türkiye'de lider yatırımcılar arasındayız. Mardin'de ilk güneş enerjisi santralimizin geçici kısmi kabulünü tamamladık. Küçük Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalelerine de gireceğiz. Yurt dışında da ilk yatırımımızı gerçekleştiriyoruz. Global Ports Holding'in işlettiği Port of Adria Limanı'nda 5 MWe (6MWp) kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kuruyoruz. Santral, limanın dokuz deposunun çatılarında toplam 66 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek. Liman işletmeciliğinde kurduğumuz uluslararası bağlantılar ve deneyimimizi bu alana yönlendiriyoruz. Karayipler'de güneş enerjisi santralleri için teklifler verdik."

Kutman, "farklı sektörlere girme planınız var mı?" sorusu karşısında, varlık yönetimindeki fon planlarının farklı sektörlerle doğrudan ilgilenmelerini sağlayacağını, doğrudan yeni bir iştirak veya ortaklıkla yeni bir sektöre girmenin iş fırsatlarına bağlı bir durum olduğu yanıtını verdi.

Bunun yanı sıra iki Türk gencinin Amerika'da geliştirdiği bir girişim olan ve hem geleneksel taksilerde hem de paylaşımlı taksiler üzerindeki akıllı paneller aracılığıyla reklam yapmaya aracılık eden Firefly'a yatırım yaptıklarını belirterek, "Bizim dışımızda şu ana kadar 51 milyon dolar yatırım aldı ve geleceği çok parlak. Teknoloji alanındaki nispeten küçük yatırımlarımız da devam edecek." dedi.

Kutman, iştirakleri Naturelgaz'da da yeni bir satın almanın son noktasında olduklarını, en geç 1 ay içinde biteceğini belirterek, piyasa koşulları elverirse 2020'nin ilk çeyreğinde Naturelgaz'ı halka arz edeceklerini dile getirdi.

- "Kamu ve hazine bonoları faizlerinin reel getirilerinin düşmesi lazım"

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, varlık yönetimi tarafında uzun vadeli hedeflerinin sadece yerli ve bağımsız değil, en büyük portföy yönetim şirketini yaratmak olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İştirakimiz Actus Portföy'le İstanbul Portföy birleşmesinin tamamlanmasını bekliyoruz. Actus'un İstanbul Portföy'le birleşmesi sonucu, 2020 sonunda 10 milyar lira büyüklüğünde bir portföy yöneteceğini öngörüyorum. Portföy yönetimi olarak ulaşılmak istenen rakam; önümüzdeki 5 yılda 25 milyar lira... Performanslara gelirsek aralık ayı başı itibarıyla hisse senedi portföyü yüzde 78, borsa endeksi de yüzde 19,5 getiri sağlamış. Bir de çalışanlarımızın katıldığı emeklilik fonumuzu da devletimiz 25 kuruş destekliyor, çalışanlarımızın yatırdığı her 1 liraya biz de 1 lira ekliyoruz, o fonun da getirisi yüzde 43 oldu.

Bunların haricinde bir teknoloji fonu çıkarıyoruz, bir de spor ve medya fonu çıkarıyoruz. Bir de bu bankaların portföylerinde iyiye gitmeyen krediler var, bunlar içinde yaklaşık 150 milyon dolarlık çoğunluğu dışarıdan olmak üzere bir fon çıkarıyoruz ki bu portföyleri yavaş yavaş satın alalım diye…İnsanların kendi paralarını yönetecek zamanları kalmıyor. O yüzden gün geçtikçe bu portföy yönetim şirketlerinin Türkiye ve diğer ülkelerde çok öne çıkacağını düşünüyorum. Hele hele kamu ve hazine bonoları faizlerinin reel getirileri hala çok yüksek, daha da düşmesi lazım… Paranın olası getirisinin azaldığı günlerde portföy yönetim şirketleri çok önemli oluyor, çünkü profesyonel bir yaklaşım."

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Global Yatırım Holding Mehmet Kutman

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