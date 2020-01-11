Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kutman: " Yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi arttı"

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için çok önemli ve vazgeçilemez bir ülke olduğunu belirterek, "Enflasyonun yüzde 25'lerden 10'lara kadar gerilemesinin sağlanması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın reel sektörün finansmanı için aldığı önlemler ile finansal mimariyi de yeniden şekillendiren hamlelerinin, Türkiye'yi yatırımların adresi haline getirme şansı çok yüksek." dedi. Mehmet Kutman, AA muhabirine Türkiye ekonomisine ilişkin 2019 gelişmelerini değerlendirdi, 2020'den beklentilerini paylaştı. Bu yıl ticaret savaşı, Brexit, Suriye kaynaklı jeopolitik riskler, merkez bankaları politikaları gibi dış kaynaklı çok sayıda gelişme yaşandığını ve bunların piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu anlatan Kutman, dünya ticaretinin küçüldüğü bir dönemin geride kaldığını kaydetti. Kutman, 2020'de küresel ticarette ılımlı toparlanma beklendiğini aktararak, "Her ne kadar grup şirketlerimizden birinde etkisini yaşamış olsak da ticaret savaşında 'dağ, fare doğuracak' düşüncesindeydim. Bir anlaşma zeminine girildiğini de görüyoruz. Asıl konu teknoloji. Çin 5G teknolojisi ile öne geçecek gibi görünüyor. ABD de zamanla kabul edecek." diye konuştu.

Bu yıl ABD'de seçim sürecine girileceğine işaret eden Kutman, şunları söyledi: "ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye açısından çok olumlu bir profil çiziyor. ABD Senatosu'ndaki gelişmeler malum ama seçim nedeniyle Cumhuriyetçilerin etrafında kenetlenmesini bekliyorum. Ülkemize yönelik bahsi geçen yaptırımlar konusunda da olumsuz bir beklenti içinde değilim. Diğer taraftan Boris Johnson'ın İngiltere'de seçimleri kazanmasıyla Brexit düğümünün çözüleceği belli oldu. İngiltere'nin Brexit ardından serbest ticaret anlaşmalarına veya bunlara benzer ekonomik iş birliği modellerine ağırlık vermesi bekleniyor. Bu durum ülkemiz için avantaj sağlayabilir." - "2020'de ertelenmiş iç taleple büyüyeceğiz" Kutman, daha önce 2019'da ekonominin gidişatına ilişkin, "Işık gözüktü ama hala tünelin içindeyiz. Tünelin dışına çıkmak 2020'yi bulacak gibi gözüküyor" değerlendirmesinde bulunduğunu anımsatarak, bu görüşünü koruduğunu ifade etti. Bu yıl ise büyümenin ertelenmiş iç talep kaynaklı gerçekleşeceği ve enflasyonist olmayacağı öngörüsünde bulunan Kutman, şunları kaydetti:

"Büyümenin 2020'de şu an öngörülene paralel yüzde 2,5-3 seviyelerinde gerçekleşebileceği kanaatindeyim. Gerek yurt dışı swap işlemlerinde gerekse alınan diğer tedbirlerle bağlantılı olarak avro-dolar sepetinin enflasyona paralel seyredeceğini, lirada ise en fazla yüzde 10-11 civarında değer kaybı yaşanacağını düşünüyorum. Bu yıl için enflasyon beklentim de yüzde 8-9 düzeyinde. Hükümetimiz tarafından atılan son adımlar, özellikle Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin huzur ve refahı açısından son derece önemlidir. Keza Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nı da Cumhuriyet tarihimizin en önemli adımlarından biri olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Doğu Akdeniz çanağındaki petrol ve doğal gaz yataklarının 4 katrilyon kübik kadem olduğu öngörülüyor. Türkiye'nin gerek NATO'daki en güçlü ikinci orduya sahip olması gerekse de nüfus ve tüketim rakamları itibarıyla bu pastadan çok büyük pay alması gerektiği inancındayım. Dolayısıyla bu mutabakat ülkemizin geleceği açısından son derece önemli."