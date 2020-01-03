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  4. GNÇYTNK ile kariyer yolculuğuna güçlü bir başlangıç

GNÇYTNK ile kariyer yolculuğuna güçlü bir başlangıç

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

Gençlerin gelecek yolculuğuna iddialı bir başlangıç yapmasını sağlayan Türkiye’nin en büyük toplu tam zamanlı işe alım programı GNÇYTNK, aday başvurularını 29 Şubat’a dek kabul ediyor.

GNÇYTNK ile kariyer yolculuğuna güçlü bir başlangıç

Gençlerin gelecek yolculuğuna iddialı bir başlangıç yapmasını sağlayan Türkiye’nin en büyük toplu tam zamanlı işe alım programı GNÇYTNK, aday başvurularını 29 Şubat’a dek kabul ediyor. Programı başarıyla tamamlayan yüzlerce genç Turkcell’de çalışma şansını yakalıyor. Tanıtım filminde Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da gençlere rap şarkısında eşlik etti.
Dijital operatör Turkcell, yenilikçi projeleriyle gençlerin ufkunu açarken onların kariyer yollarında önemli bir yer edinmeyi sürdürüyor. Yetenekli gençlerin geleceğine yön veren ve her yıl binlerce başvurunun alındığı GNÇYTNK programı, 1 Ocak’ta beşinci dönem adaylarını kabul etmeye başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, üniversite son sınıf öğrencisi veya yeni mezun, 27 yaşını geçmemiş gençlere yönelik fırsatların sunulduğu ve bir kariyer koçluğu sağlayan programı başarıyla tamamlayanlar, Turkcell’in çeşitli departmanlarında çalışma şansına erişecek. İnsan Kaynakları departmanında çalışan önceki dönemlerin Genç Yetenekleri ise bu yıl yeni Genç Yeteneklerinin işe alım sürecinde rol alacaklar.
Bu yılın kampanya filminin konsepti, senaryosu ve rap şarkısı Turkcell İnsan Kaynakları İşveren Markası ekibi tarafından hazırlandı. Turkcell ailesine geçtiğimiz yıl katılan 30 Genç Yeteneğin rol aldığı müzik klibi, selfie yöntemiyle çekildi ve sosyal medya üzerinden sunuldu. Turkcell’deki iş yaşamını ve imkanları birinci elden, gerçek çalışanların gözünden tanıtan klipte, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da sürpriz bir rol aldı. Turkcell’in öz kaynakları ve çalışanlarıyla hayata geçirdiği bu reklam filmi, işveren markası ve çalışan aktivitelerine de yeni bir soluk getirdi.
29 Şubat’a dek yeni adayların başvurularını kabul edecek program, Türkiye’nin en büyük toplu tam zamanlı işe alım programı olma özelliği taşıyor. Farklı aşamaları başarıyla tamamlayan yüzlerce genç, program sonunda Turkcell’de farklı departmanlarda çalışma imkanına sahip oluyor.
Testleri başarıyla geçenler özel eğitimler alacak
29 Şubat 2020’ye dek farklı kanallar üzerinden yapılacak başvuruların ardından elemeyi geçen gençler; 2020 yılının mart ayından itibaren testlere girmeye başlayacak. Genel Yetenek ve İngilizce testlerini başarıyla tamamlayanlar, mart ayında videolu mülakata alınacak. Nisan ayında ise İnsan Kaynakları mülakatının ardından tüm elemeleri başarıyla geçen gençleri mayıs ayında farklı departmanlardan eğitim alacakları kamplar bekliyor. İnsan Kaynakları, Hukuk, Finans gibi Genel Başvuru kamplarının yanı sıra; App, Cloud, Cyber, Developer ve Data Camp gibi kamplara katılacak olan gençler, teknoloji ve dijitalleşen dünyaya dair tüm detaylara hakim olarak eğitimleri tamamlayacaklar. İş hayatıyla ilgili kuvvetli bir farkındalık oluşturan kampların ardından öne çıkan gençlere Turkcell, iş teklifinde bulunarak onlara kariyerlerinin en önemli fırsatını sunacak.
Kariyer yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapmak isteyen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği GNÇYTNK Programı’na; Türkiye’nin seçkin üniversitelerinde son sınıfta okuyan ve iyi dereceyle mezun olmuş, lisans 4. sınıf, yüksek lisans, doktora öğrencisi, yeni mezun ya da en fazla iki yıl iş deneyimi olan, iyi derecede İngilizce bilen ve 27 yaşını aşmamış gençler kariyerim.turkcell.com.tr adresinden başvurabiliyor.

GNÇYTNK ile kariyer yolculuğuna güçlü bir başlangıç

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