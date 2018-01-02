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Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi

02 Ocak 2018 16:08

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’na, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve Göl Gazinosunun özel işletmeye verilmesi ile ilgili ihale iptal edildi.

Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi'ne 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralıkta ihale yapıldı.

İhale kapsamında 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve Göl Gazinosunun özel işletmeye verilmesi yer alıyordu.

12 firmanın katıldığı ihaleyi Avrasya Feribotunu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan'ın kardeşi Düzceli işadamı Kurtuluş Tokcan aylık 116 bin TL teklif vererek kazandı.


İhale ile ilgili kesin kararın verilmesi için Bolu Belediyesi Encümeni tarafından Cuma günü toplantı yapıldı.

Karara varılamayan toplantı bugüne ertelenmişti. Bolu Belediye Meclisi Salonu’nda düzenlenen toplantıda ihalenin iptal edilmesine karar verildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının detayları resmi açıklama ile paylaşılacak.DHA

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