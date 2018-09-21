Goldman Sachs altın tahminlerini revize etti

Goldman Sachs bugün yayınladığı rapor ile altın fiyatı için tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Goldman Sachs, spot altın için 3, 6 ve 12 ay vadeli tahminlerini 1350 dolar/ons, 1375 dolar/ons ve 1450 dolar/ons seviyesinden 1250 dolar/ons, 1300 dolar/ons ve 1325 dolar/ons seviyesine indirdi.
Goldman Sachs ayrıca yıl sonu için bakır fiyatı tahminini 6.500 dolar/ton, Brent petrolü için kısa vadeli hedefini 80 dolar/varil olarak devam ettirdi.
Altının gramı 244 lira seviyelerinde (21 Eylül)
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Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 244,1 lira seviyelerinde dengelendi.
Dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle dün negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 azalışla 240,5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,49 primle 244,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 400 lira, Cumhuriyet altını da 1.630 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 1.209,25 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, gram altında yükselişlerin yatırımcısına satış fırsatı sunduğunu ifade etti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta vereceği faiz kararı ile Türkiye-ABD ilişkilerindeki normalleşme haberlerinin altın fiyatlarında düşüşlere neden olabileceğini belirten Memiş, "Fed’in faiz kararı altının ons fiyatını, siyasi haber akışları da altının gram fiyatını olumsuz yönde etkileyebilir. Altının gram fiyatında teknik olarak kısa vadede 237 ve 230 lira seviyelerini takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Memiş, dün yayımlanan Dünya Altın Konseyi'nin raporunda, merkez bankalarının altın taleplerini artırdıklarının ortaya çıktığını vurgulayarak, "Rapora göre, merkez bankaları, 2018 yılının ilk yarısında tüm talebin yüzde 10’unu oluşturdu. Altın talebinin artması, altının ons fiyatını olumlu yönde desteklemeye devam edeceğe işaret ediyor. Altının ons fiyatının bugün 1.205-1.215 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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