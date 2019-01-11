Goldman Sachs'tan altınla ilgili önemli tahmin

Goldman Sachs Group Inc. altında yükseliş bekleyenlere öncülük ediyor.

Jeffrey Currie öncülüğündeki Goldman Sachs analistleri altında 12 aylık fiyat tahminini ons başına 1,425 dolara yükseltti. Değerli metal, söz konusu seviyeyi beş yıldan uzun bir süredir görmedi.

Goldman analistlerinin notunda altının artan jeopolitik gerginlikten fayda sağladığı ve resesyon korkularının “defansif varlıklara yönelen” yatırımcı talebini artırdığı belirtildi.

Altın destekli exchange traded fonlarındaki (ETF) altın miktarı Mayıs'tan beri en yüksek seviyesine ulaştı. Comex'te işlem gören altın vadeli kontratlar Cuma günü Ağustos düşüğüne göre yüzde 11 artıda 1,291.70 dolar oldu.

Standard Chartered analisti Suki Cooper'a göre altına yönelik spekülatif ilgi yatırımcıların sadece aşağı yönlü pozisyonlarını kapadığını değil, aynı zamanda yukarı yönlü pozisyonlarını artırdığını da gösteriyor.



