Goldman Sachs TCMB’den faiz indirimi beklentisini öteledi

Goldman Sachs analistleri Murat Unur ve Clemens Grafe hazırladıkları bir notta Merkez Bankası'nın faizleri TL'ye güven oluştuğunda indireceğini söyledi.

Enflasyon görünümünden ziyade finansal istikrar konusunun yakın vadede para politikasında temel sürükleyici olacağını belirten kurum, ilk faiz indiriminin 4'üncü çeyrekte olacağını öngördü.

2019 yılı büyümesine yönelik aşağı yönlü riskler olduğunu belirten uzmanlar, bu yıl büyümenin eksi yüzde 2.5 olmasını bekliyor.

Analistler notlarında, "Swap piyasasının zamanla normalleşmesi olası ancak, son oynaklığın likidite priminin yüksek kalmasıyla sonuçlanacağını düşünüyoruz. Bu da iç finansal koşullarda sıkılaşmaya neden olacak" yorumuna da yer verdi.

Daha önce piyasanın genel beklentisi Haziran ayında ilk faiz indiriminin geleceği yönündeydi.

