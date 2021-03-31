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Goldman Sachs, Türkiye'nin enflasyon tahminini yükseltti

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2021 09:09 | Son Güncelleme

Çokuluslu bir ABD yatırım bankası olan Goldman Sachs, Türkiye'nin enflasyon tahminini revize ederek Nisan ayında yüzde 18'e yükseleceğini açıkladı. Dev banka, 2021 yılını ise yüzde 15 seviyesinde kapatacağını öngördü.

Goldman Sachs, Türkiye'nin enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye ekonomisi hakkındaki tahminlerini revize eden Goldman Sachs Türkiye'de enflasyonun Nisan ayında %18 seviyesine yükseleceğini ve bu yılı %15 seviyesinde kapatacağını öngördü.

GOLDMAN SACHS'TAN TÜRKİYE TAHMİNİ

Daha önceki yıl sonu enflasyon beklentisi %12.5 olan banka göreve gelmesinden bu yana TL'nin %13 değer kaybettiği düşünüldüğünde Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yılın son çeyreğine kadar faizlerde indirime gidemeyeceğini söyledi.

Goldman Sachs Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini de %5.5'tan %3.5'e, cari açığın gayrı safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı için %3.5 olan tahminini ise %1.5'e düşürdü.

Bankanın müşterilerine gönderdiği raporda, "Yetkililerin erkenden faiz indirerek ya da borçlanarak büyümeyi artırmaya çalışma ihtimali tahminlerimiz için risk oluşturuyor" denildi.

(Reuters)

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