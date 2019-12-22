FİNANS

Göller Ekspresi'ne büyük ilgi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.12.2019 10:14 | Son Güncelleme

Akdeniz ile Ege'yi birbirine raylarla bağlayan Göller Ekspresi, 10 yıl aradan sonra 25 Ekim'de yeniden sefere başladı. Isparta ile İzmir arasındaki ulaşımda treni tercih edenlerin, keyifli ve konforlu bir yolculuk yaptığı Göller Ekspresi, her gün onlarca yolcuya eşsiz bir seyahat imkanı sağlıyor.

Göller Ekspresi'ne büyük ilgi

Isparta- İzmir hattında her gün karşılıklı olarak işletilen Göller Ekspresi, 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşuyor.

Basmane Garı'ndan saat 22.30'da, Isparta'dan ise saat 22.00'de hareket eden trenin ortalama seyahat süresi 8 saat. Tren; Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, Denizli, Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip bindiriyor. Göller Ekspresi'ni kullanan yolculardan kimi treni konforlu olduğu için, kimiyse ekonomik olduğu için tercih ediyor. Genelde hafta sonları yoğunluğun yaşandığı trenin yolcularından Gönül Yaman (50), rahat bir ulaşım aracı olduğu için treni tercih ettiğini söyledi. Ailesi ile birlikte seyahat eden trenin en küçük yolcularından 5 yaşındaki Buğra Ayaz (5) da, trenle yolculuk yapmayı çok sevdiğini belirtti. Yine ulaşım aracı olarak treni tercih eden Cemile Özgenç (62) de, engelli kızı Zuhal Özgenç (42) ile birlikte yolculuk yaptığını, çok memnunuz kaldıklarını, koltukların geniş ve tuvaletin bulunduğunu söyledi.

KİMİ KONFORLU KİMİ EKONOMİK BULUYOR

Yolculardan Turgut Cengiz (70), "Çok iyi oldu tren seferlerinin başlaması. Aydın'a kadar gideceğim. Tren yolculuğunu seviyorum. Bir şehrin merkezinden diğer şehrin merkezine gidiyoruz. Otopark sorunumuz yok. Evim de istasyona yakın" derken, Mustafa Taş (71) ise "Isparta'ya gidiyorum. Treni tercih etme nedenim hem ucuz hem de evime yakın olması. Çok rahat ve konforlu, ayrıca diğer ulaşım araçlarına göre daha ucuz" diye konuştu. Yine yolculardan Engin Coşkun (38) da tren yolculuğunun kendisi için avantajlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Eşimle ayrıyım. Kızım annesi ile İzmir'de kalıyor. Ben Aydın Ortaklar'da oturuyorum. İşimden dolayı kızımı gelip alamıyordum. Ortaklar'dan trene bindiğimde geri dönüşüm olmuyordu. Isparta treninin olması benim için çok iyi oldu. İstediğim zaman gelip kızımı alabiliyorum."

Isparta'ya giden Mustafa Erdoğan Şenkaya (22), "İlk tren yolculuğum. 4 yıl boyunca Isparta'ya otobüsle gittim. Artık bu konforu tadayım istedim. Otobüslerde koltukların arası bayağı dar. Trenin bu anlamda artısı yüksek. Ayrıca daha sessiz ve konforlu" dedi.

Feyza Üzümcü (32) isimli yolcu da "Bu seferler yeni başladı ama oldukça güzel. Daha önce İzmir'den Konya'ya gitmiştim. Memnun kaldığım için şimdi de Isparta'ya gidiyorum. Mesafe olarak biraz uzun ama otobüs kadar konforlu. Bu nedenle tercih ettim. Ayrıca daha ekonomik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Büyükada'da ruam paniği! İptal ediyorlarBüyükada'da ruam paniği! İptal ediyorlar
Dev projede sona yaklaşılıyorDev projede sona yaklaşılıyor
Derepazarı mandalinası reçel oldu, kavanoza girdiDerepazarı mandalinası reçel oldu, kavanoza girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Göller Ekspresi akdeniz Ege

En Çok Okunan Haberler

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Dev projede sona yaklaşılıyor

Dev projede sona yaklaşılıyor

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

El işçiliğiyle üretip dünyaya satıyor

El işçiliğiyle üretip dünyaya satıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mühendis adayları Bursa’da sahaya indi

Mühendis adayları Bursa’da sahaya indi

'Buğday ithalatı kararı, fiyatları etkilerse ekim alanları azalabilir'

'Buğday ithalatı kararı, fiyatları etkilerse ekim alanları azalabilir'

100 bin kanatlı yetiştirilerek doğaya salındı

100 bin kanatlı yetiştirilerek doğaya salındı

Devlete de 'talih kuşu' konacak

Devlete de 'talih kuşu' konacak

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

İkinci el online oto satışında her 3 araçtan biri yerli

Online oto satışında dikkat çeken rakam

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.