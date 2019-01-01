Gören dönüp bir daha bakıyor...

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EKONOMİ HABERLERİ  | 01.01.2019 13:51 | Son Güncelleme

Ankara'da araç kaplama ustası Rıza Altıntaş (39), 1989 model Mercedes marka otomobilini 250 lira karşılığında Merkez Bankası'ndan temin ettiği 25 bin adet 1 kuruş madeni para ile kapladı. Ağırlığı 80 kilo artan otomobil, görenlerin ilgisini çekti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 9 yıldır araç kaplama işi yapan evli ve 2 çocuk babası Rıza Altıntaş, bir hafta önce otomobilini madeni paralar ile kaplamaya karar verdi. Altıntaş, 3 arkadaşı ile birlikte aracına önce folyo yapıştırdı.

Arabasını 25 bin adet madeni para ile kapladı!

Ardından Merkez Bankası'ndan 250 lira karşılığında temin ettiği 1 kuruş madeni paralar ile aracını kapladı. 4 gün süren çalışma sonrası aracın tavan ve çamurluk kısımları hariç her tarafı 25 bin adet 1 kuruş madeni para ile kaplandı. 1,5 tonluk otomobilin ağırlığı 80 kilo arttı.
"Önce komple folyo kaplandı, sonra paraları yapıştırdık. 4 gün, 4 kişi çalıştık. Değişik bir araç yaptık. Toplam 25 bin tane 1 kuruş kullandık. Çoğu insan uzaktan görünce önce altın zannediyor. Daha sonra yakından bakınca para olduğunu anlıyorlar; ama 1 kuruş olduğunu anlamıyorlar. Atatürk silueti ön tarafa bakıyor, çok fazla dikkat çeken bir iş. Çok yakında farklı projeler de var aklımda." Altıntaş, para kaplı aracının çevrede ilgi gördüğünü, bazı kişilerin gelip otomobil ile hatıra fotoğrafı çektirdiklerini de belirtti.
Rıza Altıntaş, daha önce krom, aynalı kumaş, kadife kaplama araçlar yaptığını, kendi aracını da para ile kaplamaya karar verdiğini söyledi. Paraları, Atatürk'ün siluetinin bulunduğu tarafı üste gelecek şekilde araca yapıştırdıklarını anlatan Altıntaş şöyle konuştu:
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Anahtar Kelimeler:
ankara 1989 model Mercedes

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