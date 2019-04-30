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Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2019 13:44 | Son Güncelleme

Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların yakında dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması öngörülen 3600 ek gösterge düzenlemesiyle Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak, böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın "Seçimden sonra ilk olarak personel reformu düzenlemesinin gündeme gelmesi gerekiyor. 3600 ek gösterge de burada çözülecek. Nisan-Mayıs civarında bu gelişmeler yaşanır" sözleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur “ açıklamalarının ardından gözler hükümete çevrildi. . Ek gösterge artışı ile memurların emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri de önemli ölçüde yükselecek.

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NACİ BOSTANCI’DAN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Seçimden sonra ilk olarak personel reformu düzenlemesinin gündeme gelmesi gerekiyor. 3600 ek gösterge de burada çözülecek. Nisan-Mayıs civarında bu gelişmeler yaşanır" diye konuştu. Ek gösterge artışı ile memurların emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri önemli ölçüde yükselecek.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Bilkent Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili bir açıklama yaptı. 3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur" dedi.

18 Ocak'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gündemdeki 3600 ek gösterge konusuna da değinen Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.


NACİ BOSTANCI’DAN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Seçimden sonra ilk olarak personel reformu düzenlemesinin gündeme gelmesi gerekiyor. 3600 ek gösterge de burada çözülecek. Nisan-Mayıs civarında bu gelişmeler yaşanır" diye konuştu. Ek gösterge artışı ile memurların emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri önemli ölçüde yükselecek.

DİLEKÇE YAĞDI

TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuran çok sayıda kamu personeli, ek göstergelerinin yükseltilmesini istedi. Dilekçelerde, “Uygulamadaki ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı, siyasi partilerce yazılı ve görsel basın aracılığıyla seçim vaatleri olarak ifade edilmiştir. Bu bağlamda ek göstergesi 3000 ve altında olan tüm memur ve memur emeklilerinin ek göstergesinin aynı oranda arttırılması yönünde bir an önce yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz” talepleri yer aldı.

Başvuru sonrası gözler 3600 ek gösterge bekleyen memurlara çevrildi. Memur sendikaları, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istiyor. Yapılacak düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Ek gösterge, çalışan memurlar için 2200’den 3600’e çıkarsa aylıklara yaklaşık 23 TL, 3000’den 3600’e çıkarsa 38TL olarak yansıyacak. Başvurunun ardından gözler siyasi partilerin seçim vaadlerinden olan 3600 ek göstergeye çevrildi. Peki memurların dört gözle yasal düzenlemesini beklediği ek gösterge nedir, nasıl hesaplanıyor? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı (0,130597) ile çarpılması sonucu ek gösterge aylığı bulunuyor. Ek göstergelerin 2200’den ve 3000’den 3600’e çıkarılmasıyla birlikte meslek gruplarının emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artış olacak.

MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?

Ek gösterge, çalışan memurlar için 2200’den 3600’e çıkarsa aylıklara yaklaşık 23 TL, 3000’den 3600’e çıkarsa 38TL olarak yansıyacak. Ortalama olarak polislerde emekli maaşı 500 lira, ikramiye ise 17 bin lira; öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkacak personelde ise artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ortalama olarak ise emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacak.


İKRAMİYEDE ARTIŞ NE KADAR OLACAK?

Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkacak personelde emekli ikramiyesinde artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki memurun 77 bin liralık emekli ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda bu ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurun kıdem süresi ve derecesine göre artış oranı değişecek


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