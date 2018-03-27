FİNANS

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

27 Mart 2018 09:30

Memur ve emeklinin gözü toplanacak olan KPDK toplantısına kilitlendi.Toplantıda anlaşma sağlanırsa memurlar ve emekliler yılda 4 bin 124 lira ek gelire kavuşacak.

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü perşembe günü yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. Bayram ikramiyesi isteyen memurlar ve emekliler heyecanla toplantıdan çıkacak sonucu bekliyor.

İKİNCİ TOPLANTI
 
Geçtiğimiz Ağustos'ta gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınan ancak karara bağlanmayan konular KPDK gündemine geliyor. Perşembe günü toplanacak KPDK'da, memurlara ve emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi taleplerinin ele alınması bekleniyor. Memur- Sen, toplu sözleşme masasında, 'kamu görevlilerine ve emeklilerine, Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayram öncesi ödenen son aylıklarıyla birlikte en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında dini bayram ikramiyesi ödenmesini' istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor. Toplantıda anlaşma olursa, memur ve emekliler 2 bayramda toplam 4 bin 124 lira alabilecek. Anlaşmaya göre ikramiye tutarı 2 bayram için toplam 2 bin 62 lira da olabilecek.
 
SSK'LIYA DA YANSIR
 
Bu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ikramiye yolunu açabilecek. Çünkü Memur-Sen'in bir önceki toplu sözleşmede memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Bu nedenle memur emeklilerine ikramiye uygulaması başlatılırsa, bunun SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

 

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Okuyucu Yorumları14 yorum
  • 92 Oy
    Eğer bu geçsin eşek gibi anıracağım söz. Aynı çiftlik bankın vaatlerine benziyor.
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  • 192 Oy
    verin beyler verin memura memur emeklisine verin. 930 lira maaşla emekli ettiğiniz işçi emeklileri bu vatanın insanı değiller nasılsa. verin siz memura memur emeklisine. adam 25 sene her türlü berbat işi yapsın zor bela emekli olsun bağladığınız maaş 930 lira memur beyler masa başında yağmur yağış soğuk sıcak görmeden emekli olsun işçi emeklisinde kat kat fazla maaş alsın siz yinede memura memur emeklisine verin. zehir zıkkım olsun hakkımız.
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  • 60 Oy
    UMUT FAKİRİN EKMEĞİ YE MEHMET YE..
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  • 121 Oy
    vsa da yoksa da memur emeklisi!! Ulan özel sektörle büyümedi mi bu ülke?!!
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  • 37 Oy
    Bir emekli olarak ben inanmıyorum bunlar yalan makinası
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  • 33 Oy
    3 yıllık 300 tl yi 4 yılda verdiler...bunu 10 yılda anca verirler....
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  • 29 Oy
    ssk,bagkurlunun vay haline, artarsa bizede vereceklermiş:(((((((((((((((((
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  • 20 Oy
    yalan
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  • 18 Oy
    he he kavuşacak. tmm hhhhıııı hıııı hhııı
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  • 17 Oy
    hayatlarında bir kez hayırlı iş yapsınlar
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  • 16 Oy
    inşallah hadi bakalım inanmıyorum ama inanıyormuş gibi yapıyorum . bu ülkede emeklinin kıymeti yok ki. promosyonlarda gördük 800 tl dediler sonra 300 tl ye. kandırıldık. ben almadım almayacagımda bu ülkede emekliye gerçek hakkı ve degeri verilmedikçe. promosyon almayacagım ve son sözüm gene emeklinin agzına çaldınız bir parmak bal artık alıştık kandırılmalara. hayal taciri olduk.
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  • 112 Oy
    verin verin aç memurlar doysun
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  • 19 Oy
    DİNİ BAYRAMLARDA MAAŞ KARŞILI İKRAMİYE VERİLİRSE ÇOK İYİ OLUR.İŞÇİLER YILDA 6 İKRAMİYE ALIYOR.KİMSENİN İŞÇ,İNİN ALDIĞINDA GÖZÜ YOK AMA MEMUR MEMUR EMEKLİLERİ DE BU PAYDALARDAN YARARLANMALI.BAZI İŞÇİLER SAPINA KADAR HERŞEYİ HAK EDİYOR.AĞIR İŞLERDE DIŞARDA GÖREV YAPANLAR MADEN OCAKLARI VS.AMA BİRDE MASA BAŞINDA OLAN İŞÇİLER VAR.İŞTE BU DÜŞÜNDÜRÜCÜ.
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  • 24 Oy
    memura ek para verme zamda yapma
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