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Grafen nedir ve nerelerde kullanılır? İşte Grafen kullanım alanları...

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2021 17:42 | Son Güncelleme

Bakan Varank, grafen tesisi açılışında yapmış olduğu konuşmada "Bugün açılışını yaptığımız yatırım ile Türkiye grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor. Çevre dostu yöntemlerle, düşük maliyetli ve endüstriyel boyutta üretim yapacak bu tesis, kapasitesi ile dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden biri olacak." dedi. Peki Grafen nedir ve nerelerde kullanılır? İşte Grafen kullanım alanları...

Grafen nedir ve nerelerde kullanılır? İşte Grafen kullanım alanları...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, grafen tesisi açılışında yapmış olduğu konuşmada "Bugün açılışını yaptığımız yatırım ile Türkiye grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor. Çevre dostu yöntemlerle, düşük maliyetli ve endüstriyel boyutta üretim yapacak bu tesis, kapasitesi ile dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden biri olacak." şeklinde konuştu. Vatandaşlar Bakan Varank'ın konuşması sonrası Grafen nedir sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki Grafen nedir ve nerelerde kullanılır?

GRAFEN NEDİR VE NERELERDE KULLANILIR? İŞTE GRAFEN KULLANIM ALANLARI

Grafen, karbon atomunun bal peteği örgülü yapılarından bir tanesine verilen addır. Periyodik tablodaki en ilginç elementlerden biri Karbon atomudur. Karbonun grafit (kurşun kalem, katı yağlayıcılar vb.) ve elmas gibi gündelik hayattan çok iyi bilinen allotroplarının yanında nanotüp ve fulleren gibi yeni sentezlenen formları da mevcuttur. Özellikle karbon nanotüpler ve C60 (fulleren) molekülleri ilk sentezlendikleri yıllardan günümüze değin katı hal fiziğini son derece aktif araştırma alanları arasına girmiştir. Bal peteği kristal yapısında, sp2 melezleşmesi yapan; grafitin, nanotübün ve C60'ın ana yapıtaşı olan grafen ise ancak 2004 senesinde sentezlenebilmiştir. İngilizce'de "Graphite" ve "ene" kelimelerinden türetilmiş olan "graphene" terimi Türkçe'de grafen olarak karşılık bulmuştur. 2010 Nobel Fizik Ödülü, "iki-boyutlu grafen malzemesine ilişkin çığır açan deneyleri için" Andre Geim ve Konstantin Novoselov'a verilmiştir.

Grafenin en önemli özelliği elektriği oldukça hızlı bir şekilde iletmesidir. Günümüzde elektronik devrelerde kullanılan ve elektriği çok iyi ilettiği bilinen bakırdan bile kat ve kat daha hızlı bir yapıdadır. İşin daha garip yani ise grafenin karbon temelli bir ametal olması. Bu da metal olmadan elektriğin iletilmesi söz konusunda grafenin önemini daha da artırmaktadır.

Grafenin tek özelliği elektriği iyi iletmesi değildir. Şeffaf, güçlü ve esnek bir yapıda olan grafen minyatürize edilmiş elektronik malzemeleri üretmek amacıyla da kullanılabilir. Bu sayede ileride kolumuzdaki akıllı saatlerin dahi günümüz süper bilgisayarları kadar güçlü olması muhtemeldir.


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