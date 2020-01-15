GRAFİKLİ - Balkan ülkeleri iş gücünü Batı Avrupa'ya kaptırıyor

SARAYBOSNA (AA) - BEDRUDİN BRLJAVAC - Balkan ülkeleri genç ve kalifiye iş gücünü, daha iyi ekonomik imkanların bulunduğu gelişmiş Batı Avrupa ülkelerine kaptırıyor.

İşsizlik rakamlarının yüksek, ekonominin zayıf olduğu Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ gibi bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği'nin (AB) son üyesi Hırvatistan da iş gücü anlamında kan kaybetmeye devam ediyor.

Farklı kaynaklardan derlenen rakamlar, Balkan ülkelerinden her yıl küçük bir şehir nüfusu kadar insanın daha iyi ekonomik koşullar ve iş imkanları nedeniyle Batı Avrupa ülkelerine göç ettiğini gösteriyor.

Her yıl artarak devam eden göçün başlıca nedenleri olarak bölge ülkelerindeki düşük maaşlar, ağır ekonomik koşullar ve yolsuzluk gösterilirken, bu ülkelerin karşılaştığı demografik değişimlerin bölgenin geleceği için tehlike arz edebileceği belirtiliyor.

Balkan insanının bulunduğu ortama kolay adapte olabilmesi ve eğitimli iş gücünün düşük maliyete gelmesi de Batı Avrupa ülkelerinin iş gücü anlamında ilk tercih olarak bu ülkelere yönelmesinde etkili oluyor.