GRAFİKLİ - DAİB üyelerinden 2019'da 1,8 milyar dolarlık ihracat

Sanayi ürünlerinden 2018 yılında 1 milyar 386 milyon 424 bin dolarlık, tarım ürünlerinden 305 milyon dolarlık, madencilik sektöründen ise 85 milyon dolarlık ürün satan DAİB üyesi firmalar, geçen yıl sanayide yüzde 2,18'lik artışla 1 milyar 416 milyon 672 bin dolarlık, tarımda yüzde 7,45'lik artışla 328 milyon dolarlık, madencilik sektöründe ise yüzde 13'lük artışla 97 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

DAİB'in geçen yılki ihracatı 2018 yılına kıyasla yüzde 3,65 artarak 1 milyar 842 milyon 192 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 199 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 242 milyon dolar ile makine sektörü alırken, bu sektörü 230 milyon dolar ile kimya, 215 milyon dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon, 187 milyon dolar ile otomotiv, 160 milyon dolar ile maden, 96 milyon dolar ile çelik sektörleri takip etti.

Geçen yıl mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 11'lik artışla toplam 163 milyon 801 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren DAİB üyesi firmalar, tarım ürünlerinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde 37 milyon 674 bin dolar, yaş meyve ve sebzede 57 milyon 177 bin dolar, meyve sebze mamullerinde de 33 milyon 842 bin dolarlık ihracat yaptı.

- En fazla ihracat Irak'a yapıldı

DAİB üyeleri geçen yıl en fazla ihracatı 444 milyon dolar ile Irak'a yaptı. Bu ülkeyi 121 milyon dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 104 milyon dolarla Almanya, 94 milyon dolarla İran, 47 milyon dolarla İsrail, 46 milyon dolarla Libya, 42 milyon dolarla Gürcistan izledi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılını güzel kapattıklarını ve yeni yıla ihracat anlamında çok heyecanlı başladıklarını belirterek, "Geçen yıl yüzde 3,65'lik ihracat artışımızla Türkiye ortalaması olan 2,4'ü geçtik. Bölgemizde ne kadar sıkıntılı ülkeler olsa da çalışıyor, üretiyor ve ihracat yapıyoruz." dedi.