FİNANS
  4. GRAFİKLİ - DAİB üyelerinden 2019'da 1,8 milyar dolarlık ihracat

GRAFİKLİ - DAİB üyelerinden 2019'da 1,8 milyar dolarlık ihracat

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver: - "Geçen yıl yüzde 3,65'lik ihracat artışımızla Türkiye ortalaması olan 2,4'ü geçtik. Bölgemizde ne kadar sıkıntılı ülkeler olsa da çalışıyor, üretiyor ve ihracat yapıyoruz" - "2020 yılında Türkiye genelinde 190 milyar dolar ihracat hedefi belirlendi. Bu seneki hedefimiz 2,1 milyar dolar"

İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca geçen yıl 1 milyar 842 milyon 192 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 199 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

DAİB'in geçen yılki ihracatı 2018 yılına kıyasla yüzde 3,65 artarak 1 milyar 842 milyon 192 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde ihracat artışı, sanayi, tarım, madencilik ile mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde oldu.

Sanayi ürünlerinden 2018 yılında 1 milyar 386 milyon 424 bin dolarlık, tarım ürünlerinden 305 milyon dolarlık, madencilik sektöründen ise 85 milyon dolarlık ürün satan DAİB üyesi firmalar, geçen yıl sanayide yüzde 2,18'lik artışla 1 milyar 416 milyon 672 bin dolarlık, tarımda yüzde 7,45'lik artışla 328 milyon dolarlık, madencilik sektöründe ise yüzde 13'lük artışla 97 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 242 milyon dolar ile makine sektörü alırken, bu sektörü 230 milyon dolar ile kimya, 215 milyon dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon, 187 milyon dolar ile otomotiv, 160 milyon dolar ile maden, 96 milyon dolar ile çelik sektörleri takip etti.

Geçen yıl mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 11'lik artışla toplam 163 milyon 801 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren DAİB üyesi firmalar, tarım ürünlerinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde 37 milyon 674 bin dolar, yaş meyve ve sebzede 57 milyon 177 bin dolar, meyve sebze mamullerinde de 33 milyon 842 bin dolarlık ihracat yaptı.

- En fazla ihracat Irak'a yapıldı

DAİB üyeleri geçen yıl en fazla ihracatı 444 milyon dolar ile Irak'a yaptı. Bu ülkeyi 121 milyon dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 104 milyon dolarla Almanya, 94 milyon dolarla İran, 47 milyon dolarla İsrail, 46 milyon dolarla Libya, 42 milyon dolarla Gürcistan izledi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılını güzel kapattıklarını ve yeni yıla ihracat anlamında çok heyecanlı başladıklarını belirterek, "Geçen yıl yüzde 3,65'lik ihracat artışımızla Türkiye ortalaması olan 2,4'ü geçtik. Bölgemizde ne kadar sıkıntılı ülkeler olsa da çalışıyor, üretiyor ve ihracat yapıyoruz." dedi.

İhracat yapan tüm firmaları bu başarıdan dolayı tebrik eden Tanrıver, Türkiye ortalamasından daha yüksek rakamla ihracat gerçekleştirmenin onur ve gururunu yaşadıklarını aktardı.

- DAİB'in yeni yılda hedefi 2,1 milyar dolarlık ihracat

Tanrıver, bu yıl için daha radikal kararlar alarak hedef ülkeler belirlediklerini anlatarak, "2020 yılında Türkiye genelinde 190 milyar dolar ihracat hedefi belirlendi. DAİB olarak geçen yılı 1 milyar 842 milyon dolarla kapattık. Bu seneki hedefimiz 2,1 milyar dolar. Hedeflerimize göre gideceğimiz ülkeleri ilgili bakanlık onayına sunduk. Şubat ayından itibaren hedef ülkelere gideceğiz." diye konuştu.

İhracatçı firmaları daha çok bilinçlendirmeye ve sıkıntılarını bir an evvel gidermeye çalıştıklarını ifade eden Tanrıver, 2020 yılına pozitif enerjiyle girdiklerini dile getirdi.

Tanrıver, "Türk milleti olarak başarıya ant içmişiz. 2020 yılında başarı hikayelerimizin devamı gelecek. İhracatçı sayımızın gün geçtikçe artması ve yeni ihracatçıların fatura kesip ihracat yapması önemli. 2019 yılında DAİB olarak 201 yeşil pasaport verdik, 401 yeni üyemiz oldu ve bunların 190'ı ilk defa ihracatla tanıştı." ifadelerini kullandı.

Ethem Tanrıver, yeni yılda 10 ticaret heyeti planladıklarını ve yeni UR-GE projelerine başlayacaklarını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doğu Karadeniz için korkutan deprem açıklamasıDoğu Karadeniz için korkutan deprem açıklaması
Türkiye’nin tek köfte fabrikasıTürkiye’nin tek köfte fabrikası
10 otomobilden 7'sinde tercih o! 10 otomobilden 7'sinde tercih o!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DAİB, DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, ihracat, TİM, Türkiye ortalaması,

En Çok Okunan Haberler

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Otellerde yeni dönem! İsteğe bağlı olacak

Otellerde yeni dönem! İsteğe bağlı olacak

İcradan satılık otele o iş adamı talip oldu

İcradan satılık otele o iş adamı talip oldu

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem!

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem!

9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'da patates üreticileri fiyatların düşük olmasından şikayetçi

Bolu'da patates üreticileri fiyatların düşük olmasından şikayetçi

Türkiye’nin tek köfte fabrikası

Türkiye’nin tek köfte fabrikası

Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites

10 otomobilden 7'sinde tercih o!

Yerli otomobil prototipiyle tescil yolunda

Yerli otomobil için bir adım daha

Bilirkişi ücretini yatırmadı, kıdem ve ihbar tazminatından oldu

O ücreti yatırmadı, tazminattan oldu

Altında hızlı düşüş (Çeyrek ve gram altın ne kadar?)

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.