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  4. GRAFİKLİ - Enerjide verimliliğin anahtarı "yalıtım ve ölçüm cihazları"

GRAFİKLİ - Enerjide verimliliğin anahtarı "yalıtım ve ölçüm cihazları"

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın: - "Sadece kış döneminde yalıtımı yapılan ve ısı ölçüm cihazı kullanılan evlerde, 5 yılda daire başına 2500 liranın üzerinde tasarruf sağlanabilir" - "5-6 milyon adet konutun yalıtımı tamamlandığında yıllık 3 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu, yani 1 milyar dolarlık gaz ithalatının azaltımı sağlanabilir"

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, verimlilik konusunda bilinci artırmanın enerji kaynaklarının kullanımı açısından önemli olduğunu belirterek, "Sadece kış döneminde yalıtımı yapılan ve ısı ölçüm cihazı kullanılan evlerde 5 yılda daire başına 2500 liranın üzerinde tasarruf sağlanabilir." dedi.

Kalsın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verimliliğin hayat konforundan taviz vermeden enerjiyi en doğru şekilde kullanmak anlamına geldiğini söyleyerek, Türkiye gibi orta iklim kuşağındaki bir ülkede konutlarda enerji tüketim dağılımının, ısınmada yüzde 55, su ısıtmada yüzde 19, beslenmede yüzde 4, aydınlatmada yüzde 3 ve ev aletlerinde yüzde 19 olarak belirlendiğini aktardı.

Enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma seferberliği kapsamında enerji verimlilik bilincini tüm topluma kazandırmanın önemli olduğuna işaret eden Kalsın, binalardaki ısı kayıplarının yüzde 40’ının dış duvarlarından kaynaklandığını belirtti.

Kalsın, ısı kayıplarının yüzde 30’unun pencerelerden, yüzde 17’sinin kapı ve hava girişlerinden, yüzde 7’sinin çatıdan ve yüzde 6’sının taban döşemelerinden kaynaklandığını ifade ederek, "Dolayısıyla yapılacak sağlıklı bir yalıtımla ciddi oranda tasarruf etmek ve aile bütçesini rahatlatmak mümkün. Araştırmalar gösteriyor ki binalarda enerji kaybının yarısından fazlası ısınmadan kaynaklanıyor. Yalıtımı olmayan bir binada alınacak önlemler ısı kayıplarını engeller ancak yeterli sonucu vermez." diye konuştu.

- "Isı ölçüm cihazı tasarrufa katkı sağlıyor"

Kalsın, yalıtımı yapılan ve ısı ölçüm cihazı kullanılan evlerde tasarrufun daha kolay ve ölçülebilir olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sadece kış döneminde yalıtımı yapılan ve ısı ölçüm cihazı kullanılan evlerde 5 yılda daire başına 2500 liranın üzerinde tasarruf sağlanabilir. Bu durumda sağlanacak tasarruf, 5 yılda kümülatif 3,28 milyar lira olarak öngörülüyor. 5-6 milyon adet konutun yalıtımı tamamlandığında ise yıllık 3 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu, yani 1 milyar dolarlık gaz ithalatının azaltımı sağlanabilir. Binalarda çeşitli nedenlerle yalıtım yaptırılamıyorsa, enerji kayıplarını aza indirmenin çeşitli yolları var. Bunların başında bölgesel yalıtım geliyor. Radyatör arkası ve pencerelerden kaynaklanan kayıpları önlemek için radyatörlerin arkalarında alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları kullanılabilir. Kapı ve pencereler de sünger ya da benzer malzemeler kullanılarak ısı kaybını önleyecek bir standarda getirilebilir."

Kalsın'a göre, ev ve iş yerlerinde yüksek faturalardan kurtulabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar şunlar:

- Isıtma döneminde konutun iç sıcaklığının en fazla 22 santigrat derece, soğutma periyodunda ise en az 24 santigrat derecede olmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Yaz aylarında ortam sıcaklığı 30 santigrat derecenin altındaysa soğutma sistemlerini çalıştırmaya gerek olmadığı da unutulmamalı.

- En basit yöntemlerden biri de kullanılmayan ışıkların kapatılması ve kullanılmayan cihazların fişlerinin prizden çekilerek kapatılması. Diğer yandan tasarruflu ampullerin tercih edilmesiyle hem daha az enerji tüketilir hem de daha sağlıklı bir aydınlatma sağlanır.

- Araştırmalara göre 75 watt değerinde akkor flamanlı ampuller yerine, 15 watt tasarruflu ampuller kullanıldığında aynı aydınlatma için yüzde 80 daha az enerji harcanır.

- Beyaz eşyalarda enerji tasarrufu sağlayan A sınıfı ürünler tercih edilmeli. Piyasaya ilk çıktığı dönemlerde diğerlerine göre daha pahalı olan bu ürünler, artık çok daha uygun fiyata satılıyor ve diğer cihazlara oranla yüzde 45 oranında daha az enerji tüketiyor.

- Buzdolabını mutfakta ısı yayan kalorifer peteği, fırın, ocak, radyatör gibi eşyalardan uzak bir yere yerleştirmeye dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca buzdolabının daha az enerji tüketmesi ve ömrünün uzun olması için buzlanmadan da kaçınılmalı.

- Su ısıtarak çalıştığı için bulaşık ve çamaşır makinelerini de kirlilik derecelerine göre ve mümkün olduğu kadar düşük sıcaklıkta çalıştırmak önemli. Her iki makineyi de tamamen doldurarak çalıştırmaya da dikkat etmek gerekiyor.

- Kombi kullanımında en önemli konulardan biri, evde kimse yokken kombiyi kapatmak yerine ısısını düşürmek. Çünkü cihazı açıp kapama sırasında harcanan elektrik ve doğal gaz miktarı artıyor.

- İzolasyonu olmayan konutlarda ahşap pencerelerin PVC ile değiştirilmesi ya da camların ısı filtresi ile kaplanması da ısı kayıplarını önlemede önemli bir yöntem.

- Bunların dışında petek önlerinin eşyalar ile kapatılmamasına da dikkat edilmesi gerekiyor. Petekleri örten perdeler, yakıt tüketimini yüzde 15’e varan oranlarda arttırıyor.

- Odalarda sıcaklığı ölçmek ve sıcaklığa göre ayarlama yapmak için termostat da kullanılmalı. Peteklere taktırılan termostatik vanalar, her odayı birbirinden farklı sıcaklıklara ayarlamayı mümkün kılıyor. Böylece gün içinde kullanılmayan odalarda petekleri kapatmak yerine sıcaklıklarını düşürmek mümkün oluyor.

- Evleri sürekli havalandırmak yerine, 5-10 dakikalık ve güçlü hava cereyanı oluşturarak havalandırma tercih edilmeli.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji verimliliği, Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, ısı ölçüm cihazı, yalıtım,

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