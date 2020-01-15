GRAFİKLİ - Hayatı ve sağlığı tehlikeye sokacak gıda üretenlere 5 yıla kadar hapis yolda

MUSTAFA ÇALKAYA - Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya sunan gıda işletmecilerine 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1000 günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesini öngören yasa teklifi taslağı hazırlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı'nda ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri çerçevesinde son düzenlemeler yapılıyor.

AK Partili milletvekilleri tarafından Meclise sunulması öngörülen teklife göre, gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabi tutulamayacak ve piyasaya arz edilemeyecek.

- Hem men hem hapis cezası

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacak ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilecek.

Bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya sunan gıda işletmecilerine 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1000 günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesi öngörülüyor.