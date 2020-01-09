GRAFİKLİ - Kamuda çalışan engelli memur sayısı 10 kat arttı

Türkiye'de yapılan iyileştirmeler sonucunda kamuda engelli istihdamı 2002'ye kıyasla yaklaşık 10 kat artarak, 56 bin 500 kişiye yükseldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde engelliler için bakım hizmetlerinden sağlığa, eğitimden erişebilirlik ve istihdama uzanan çok sayıda politika ve proje hayata geçirildi. Bu çerçevede engellilerin çalışan ve üreten bireyler olmaları için istihdam olanakları önemli ölçüde artırıldı.

Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni" kapsamında 1304 engelli ile 1561 gencin kamu kurumlarına ataması yapıldı.

Bakanlığın verilerine göre, kamuda istihdam edilen engelli memur sayısında yaklaşık 10 kat artış yaşandı. Bu kapsamda 2002'de kamuda 5 bin 777 engelli memur çalışırken, bu sayı bugün itibarıyla 56 bin 500 kişiye ulaştı.

2002'de 45 bin 621 olan engelli işçi sayısı da 2019'da 123 bin 261'e yükseldi.