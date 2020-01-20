GRAFİKLİ - Küresel petrol piyasasına Hafter "darbesi"

ÖVÜNÇ KUTLU/BÜŞRANUR BEGÇECANLI - Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ülkedeki petrol ihracat limanlarını kapatması, küresel petrol piyasasına ağır darbe vurdu ve fiyatların yükselmesine yol açtı.

Beş petrol ihraç limanında mücbir sebep ilan eden Libya Ulusal Petrol Kurumu, kesinti nedeniyle ülkede günlük yaklaşık 800 bin varil üretim kaybı olacağını duyurdu. Böylece Libya'da günlük ham petrol üretimi yaklaşık 1,2 milyon varilden 400 bin varile düştü. Kurum, kesintinin ülkede günlük 55 milyon dolar kayba neden olacağını açıklamıştı.

Petrolü bir silah olarak kullandığı için uluslararası arenada sert eleştiriler alan Hafter'in bölgedeki yıkıcı politikalarını sürdürmesinin, Libya'daki petrol üretim kesintisinin uzamasına yol açacağı, bu durumun da küresel piyasada petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini hızlandıracağı öngörülüyor.

Afrika'nın en büyük petrol rezervine sahip ve ekonomisi büyük ölçüde enerji gelirlerine bağlı olan Libya'da, petrol havza ve sahalarının çoğunun Hafter kontrolünde olması halkın refah seviyesini olumsuz etkiliyor.