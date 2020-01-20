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  4. GRAFİKLİ - Küresel petrol piyasasına Hafter "darbesi"

GRAFİKLİ - Küresel petrol piyasasına Hafter "darbesi"

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 15:55 | Son Güncelleme

Afrika'nın en büyük petrol rezervine sahip ve ekonomisi büyük ölçüde enerji gelirlerine bağlı olan Libya'da, petrol havza ve sahalarının çoğunun Hafter kontrolünde olması halkın refah seviyesini olumsuz etkiliyor

ÖVÜNÇ KUTLU/BÜŞRANUR BEGÇECANLI - Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ülkedeki petrol ihracat limanlarını kapatması, küresel petrol piyasasına ağır darbe vurdu ve fiyatların yükselmesine yol açtı.

Beş petrol ihraç limanında mücbir sebep ilan eden Libya Ulusal Petrol Kurumu, kesinti nedeniyle ülkede günlük yaklaşık 800 bin varil üretim kaybı olacağını duyurdu. Böylece Libya'da günlük ham petrol üretimi yaklaşık 1,2 milyon varilden 400 bin varile düştü. Kurum, kesintinin ülkede günlük 55 milyon dolar kayba neden olacağını açıklamıştı.

Petrolü bir silah olarak kullandığı için uluslararası arenada sert eleştiriler alan Hafter'in bölgedeki yıkıcı politikalarını sürdürmesinin, Libya'daki petrol üretim kesintisinin uzamasına yol açacağı, bu durumun da küresel piyasada petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini hızlandıracağı öngörülüyor.

Afrika'nın en büyük petrol rezervine sahip ve ekonomisi büyük ölçüde enerji gelirlerine bağlı olan Libya'da, petrol havza ve sahalarının çoğunun Hafter kontrolünde olması halkın refah seviyesini olumsuz etkiliyor.

Hafta sonu, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı 64,85 dolardan 66 dolara çıkarak yüzde 1,7 arttı. ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 58,54 dolardan 59,66 dolara tırmanarak yüzde 1,9 yükseldi.

- Sahaların çoğu Hafter'de

AA muhabirinin çeşitli kaynaklardan derlediği bilgilere göre, ülkenin kuzey doğusunda bulunan Hariga Limanı'ndan günlük ortalama 110 bin varil, Zuveytine Limanı'ndan 100 bin varil, Ras Lanuf ve Sidra limanlarından ise sırasıyla 220 bin ve 400 bin varil petrol ihraç ediliyordu.

Öte yandan ülkenin kuzeyinde yer alan Brega, Zaviye ve Mellitah limanlarından ise az miktarda petrol ihracı gerçekleştiriliyordu.

Ülkenin en büyük petrol havzası olan Sirte'nin Emel sahasında ise günlük ortalama ham petrol üretimi 400 bin varilken, Zehra ve Zelten sahalarında sırasıyla 120 bin varil ve 30 bin varil üretim yapılıyordu.

Libya'nın batısında yer alan Marzuk petrol havzasındaki Şerare ve El-Fil sahalarında günlük ortalama ham petrol üretimi 300 biner varili, Vefa sahasında ise 30 bin varili buluyor.

Ülkenin batısındaki Gadame petrol havzasında petrol üretimi yapılmazken, Libya'nın kuzey batısındaki tek açık deniz petrol sahası olan Bovri'de ise günlük üretim 40 bin varili geçiyor.

Libya'nın 2010'da günlük 1,6 milyon varil olan petrol üretimi, "Arap Baharı" adı verilen sürecin ardından yaşanan istikrarsızlık nedeniyle giderek düşmüştü.

Halife Hafter'e bağlı gruplar petrol kuyularının bulunduğu bölgeyi ellerinde tutarken, bu kuyuların yönetimi merkezi Trablus'ta bulunan bağımsız Libya Ulusal Petrol Kurumu tarafından yürütülüyor.

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Halife Hafter, küresel petrol piyasası, Libya, petrol fiyatları, petrol havzası ve sahaları, petrol ihraç limanları,

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