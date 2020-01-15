FİNANS
  4. GRAFİKLİ - OPEC'in ham petrol üretimi aralıkta azaldı

GRAFİKLİ - OPEC'in ham petrol üretimi aralıkta azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 15:43 | Son Güncelleme

GRAFİKLİ - OPEC'in ham petrol üretimi aralıkta azaldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük ham petrol üretimi aralık ayında önceki aya göre 161 bin varil azalarak 29 milyon 440 bin varile geriledi.

OPEC'in 2019'un aralık ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya kıyasla günlük 60 bin varil azalarak yaklaşık 100 milyon 280 bin varile düştü.

Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 110 bin artışla 70 milyon 840 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi aralıkta önceki aya göre 161 bin varil azalışla 29 milyon 440 bin varile düştü. OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı ise yüzde 29,4 olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Angola, Gabon ve Ekvador olarak belirlendi.

Angola'da günlük üretim 125 bin varil artışla 1 milyon 408 bin varile yükseldi. Gabon'da günlük ham petrol üretimi 26 bin varil artışla 222 bin varile, Ekvador'da ise 9 bin varil artışla 538 bin varile çıktı.

Aralıkta günlük petrol üretiminde OPEC içinde en fazla düşüş Suudi Arabistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşandı.

Suudi Arabistan'da günlük üretim 111 bin varil düşüşle 9 milyon 762 bin varile, Irak'ta 76 bin varil düşüşle 4 milyon 565 bin varile, BAE'de ise 46 bin varil düşüşle 3 milyon 62 bin varile geriledi.

- Küresel petrol talebi

Raporda 2020 yılı için küresel petrol talebi, günlük 100 milyon 980 bin varil olarak tahmin edildi.

OPEC ülkelerinin 2020'deki günlük ham petrol talebi ise 29 milyon 500 bin varil olarak öngörüldü.

Öte yandan, dünya genelinde petrol sondaj kulesi sayısı aralıkta bir önceki aya göre 1 adet artış göstererek 2 bin 201'e yükseldi. Bu kulelerden 587'si OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı! Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı!
Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleriTürkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri
Türk Telekom 2019’da hisseleri en çok değerlenen telekom operatörü olduTürk Telekom 2019’da hisseleri en çok değerlenen telekom operatörü oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Küresel petrol arzı, OPEC'in ham petrol üretimi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC),

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

Başvuru e-devlet'ten yapılabilecek

Başvuru e-devlet'ten yapılabilecek

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Milyonları ilgilendiriyor!

Milyonları ilgilendiriyor!

Hem para cezası hem de 5 yıl hapis cezası var

Hem para cezası hem de 5 yıl hapis cezası var

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gizem Özbayraç Roche Türkiye İş ve Çeviklik Bölümü Lideri

Gizem Özbayraç Roche Türkiye İş ve Çeviklik Bölümü Lideri

Bakan Pakdemirli'den üniversite adaylarına burs müjdesi

Bakan Pakdemirli'den üniversite adaylarına burs müjdesi

Temsa fabrikasında işçiler, üretimin yeniden başlaması talebiyle eylem yaptı

Temsa fabrikasında işçiler, üretimin yeniden başlaması talebiyle eylem yaptı

Edirne'de kilogramı 5 liradan hamsi alabilmek için saatlerce beklediler

5 liradan satıldığını duyanlar kuyruk oluşturdu

T70 helikopterleri için ilk teslimat

T70 helikopterleri için ilk teslimat

Türkiye, ‘En yüksek insani gelişme’ kategorisinde

Türkiye, ‘En yüksek insani gelişme’ kategorisinde

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.