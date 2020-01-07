GRAFİKLİ - Sakarya'dan geçen yıl 156 ülkeye 5 milyar 177 milyon dolarlık ihracat

ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya, 2019'da 156 ülkeye 5 milyar 177 milyon 175 bin dolarlık ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre Sakarya; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracat sıralamasında 7. sıradaki yerini korudu.

Başta otomotiv sektörü olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları endüstrisiyle ekonomiye güç katan Sakarya, geçen yıl 156 ülke ve 11 serbest bölgeye satış yaptı. Kentin 2019'da ihracatı 5 milyar 177 milyon 175 bin dolar olarak gerçekleşti.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar'ın üretim tesislerinin bulunduğu Sakarya'da otomotiv sektörünce geçen yıl yapılan ihracat 4 milyar 729 milyon 240 bin dolar oldu. İhracatta otomotiv sektörünün payı, yüzde 91,4 olarak kayıtlara geçti.

Kentin ihracatında otomotiv sektörünü 74 milyon 258 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller", 56 milyon 349 bin dolarla "makine ve aksamları", 49 milyon 230 bin dolarla "iklimlendirme sanayi" ile 48 milyon 880 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörleri izledi.