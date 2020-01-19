GRAFİKLİ - Türkiye'nin su ürünleri ihracatı levrek ve çipurayla rekora koştu

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'nin su ürünleri ihracatı, yurdun dört bir yanındaki çiftliklerde yetiştirilen balıkların satışından elde edilen gelirle 1 milyar dolar sınırını aştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçen yıl yüzde 7 artışla 1 milyar 21 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yaptığını, 80 ülke pazarına girdiklerini söyledi.

İhracatta 296 milyon dolarla levreğin ilk sırada geldiğini, çipuranın 255 milyon dolar, alabalığın 104 milyon dolar, orkinosun ise 86 milyon dolarla en büyük payı aldığını belirten Kızıltan, dış satışların yüzde 60'ının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldığını dile getirdi.

Hollanda, İtalya, Rusya, Japonya ve Yunanistan'da Türk su ürünleri ihracatçılarının önemli başarılara imza attığını kaydeden Kızıltan, ihracatın daha da artırılması için Uzak Asya pazarına ağırlık verdiklerini bildirdi.

- Hedef Çin pazarı

Kızıltan, geçen yıl Çin pazarına da girdiklerini, burada hızlı bir büyüme öngördüklerini ifade etti.