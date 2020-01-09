FİNANS
  4. GRAFİKLİ - Yabancılara taşınmaz satışı son 10 yılın zirvesinde

GRAFİKLİ - Yabancılara taşınmaz satışı son 10 yılın zirvesinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Türkiye, coğrafi koşulları ve iklim şartlarıyla 2019'da da yabancı yatırımcıların gözdesi oldu - Yabancılar 2010'da 10 bin 806 mülk edinirken, bu sayı geçen yıl 67 bin 322 olarak kayıtlara geçti - 63 bin 986 yabancı, 2019 yılında Türkiye'den 6 bin 307 arsa, 61 bin 15 konut satın aldı

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Yabancılara taşınmaz satışında geçen yıl, son 10 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Yabancılar, 2019 yılında Türkiye'den 67 bin 322 mülk edindi.

Türkiye, coğrafi koşulları ve iklim şartlarıyla 2019'da da yabancı yatırımcıların gözdesi oldu.

AA muhabirinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, mülk edinimi konusunda Türkiye'yi tercih edenlerin başında sırasıyla Irak, İngiltere, Almanya, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşları geliyor.

Türkiye'de geçen yıl 63 bin 986 yabancı, 6 bin 307 arsa, 61 bin 15 konut olmak üzere nitelikli 67 bin 322 taşınmaz edindi.

Türkiye'de yabancılara taşınmaz satışı son 10 yıldır inişli çıkışlı bir seyir gösteriyor. Yabancılar, 2010'da 10 bin 806, geçen yıl ise son 10 yılın en yüksek rakamı olan 67 bin 322 mülk edindi.

- En çok arsa alan Almanya vatandaşları oldu

Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar, liderliğini geçen yıl da sürdürdü. Vatandaşları Türkiye'den en çok konut alan ülkeler sırasıyla Irak, İran, İngiltere, en çok arsa alan ülkeler ise sırasıyla Almanya, İngiltere ve Irak oldu.

Yabancılar, bugüne kadar arsa alımında en çok İstanbul, Bursa, Muğla, konut alımında ise İstanbul, Antalya ve Muğla'yı tercih etti.

Geçen yıl ise yabancılar arsa alımında İstanbul, Aydın ve Muğla'yı tercih etti. Yabancılar, 2019'da İstanbul'da 25 bin 872, Antalya'da 9 bin 658, Aydın'da ise 6 bin 746 konut edindi.

- Yabancıların ilçe tercihi Esenyurt ve Didim

Bugüne kadar arsa ve konut alımında ilk tercihleri Alanya ve Esenyurt ilçeleri olan yabancılar, geçen yıl en çok Esenyurt ve Didim'e ilgi gösterdi. Yabancılar, Esenyurt'ta 7 bin 266, Didim'de ise 6 bin 152 taşınmaz satın aldı.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerden tüm zamanlarda en çok İngiltere, Almanya, Yunanistan, İsveç, Hollanda, Danimarka, İrlanda, Belçika, Finlandiya ve Fransa vatandaşları Türkiye'den taşınmaz aldı.

Orta Doğu ülkelerinden ise en fazla Irak, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Yemen, Filistin, Katar ve Lübnan vatandaşları taşınmaz edindi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
ATO Yönetim Kurulu Üyesi İlik: “Kayıt dışı işletmeler üyelerimizi haksız rekabetle karşı karşıya bırakıyor”ATO Yönetim Kurulu Üyesi İlik: “Kayıt dışı işletmeler üyelerimizi haksız rekabetle karşı karşıya bırakıyor”
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın sorunları Sosyal Politikalar Kurulunda masaya yatırıldı”TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın sorunları Sosyal Politikalar Kurulunda masaya yatırıldı”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yabancılara konut satışı,

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de

6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Bakan Albayrak'tan TürkAkım mesajı

Bakan Albayrak'tan TürkAkım mesajı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dedeman Turizm Grubu 18. otelini Kastamonu'da açıyor

Dedeman Turizm Grubu 18. otelini Kastamonu'da açıyor

Deri ihracatçılarının fuar atağı İtalya’dan başlıyor

Deri ihracatçılarının fuar atağı İtalya’dan başlıyor

Ali Sabancı Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Ali Sabancı Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Gram altın fiyatlarında sert düşüş!

Altında sert düşüş!

ATO Yönetim Kurulu Üyesi İlik: “Kayıt dışı işletmeler üyelerimizi haksız rekabetle karşı karşıya bırakıyor”

ATO Yönetim Kurulu Üyesi İlik: “Kayıt dışı işletmeler üyelerimizi haksız rekabetle karşı karşıya bırakıyor”

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın sorunları Sosyal Politikalar Kurulunda masaya yatırıldı”

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın sorunları Sosyal Politikalar Kurulunda masaya yatırıldı”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.