Gram altın 193,7 lirayı gördü! İşte çeyreğin fiyatı..

Altının gram fiyatı dolardaki yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 193,7 lirayı gördü.

Dün dolar kurundaki değer kazançlarından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 yükselişle 190,1 liradan tamamlamıştı.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 316 lira, Cumhuriyet altını da 1.263 liradan satılıyor.

Güne satış ağırlıklı bir seyirle başlayan altının ons fiyatı ise 1.293 dolar civarında hareket ediyor.

Uzmanlar, dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatının, 192 lira seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Uluslararası piyasalarda artan dolar talebinin yurtiçinde dolar kurunun yükselmesine neden olduğunu ifade eden uzmanlar, dolar endeksinin güçlü duruşu ve küresel risk endişelerinin azalmasının ise altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

