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  4. Gram altın 293 lira seviyelerinde

Gram altın 293 lira seviyelerinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 10:40 | Son Güncelleme

Gram altın 293,1 lira, çeyrek altın 480 lira ve Cumhuriyet altını 1.962 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, yüzde 0,6 düşüşle 293,1 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 294,8 liradan tamamladı.

Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 293,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 480 lira, Cumhuriyet altını da 1.962 liradan satılıyor.

ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının bu hafta içinde imzalanması beklenirken, Irak ve İran'daki gelişmeler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil dosyasını bu hafta Senato'ya göndermesi bekleniyor. ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta yetkililerin "diplomasi" söylemleriyle hafiflese de dün Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne 8 füzeyle saldırı düzenlenmesi, tedirginliklerin bir süre daha gündemde kalacağına işaret ediyor.

Piyasaların odağında bulunan jeopolitik gelişmelerden bir diğeri de Libya'daki ateşkes görüşmeleri olacak. Rusya'nın Libya Temas Grubu Başkanı Lev Dengov, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve darbeci Halife Hafter'in Moskova'ya yapacağı ziyarette ateşkes anlaşmasının yapılabileceğini öne sürdü.

Altının ons fiyatı, bu gelişmelerin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.553 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün İngiltere'de dış ticaret dengesi ve sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek, 1.570 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

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