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  4. Gram altın 293 lira seviyelerinde

Gram altın 293 lira seviyelerinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Gram altın 292,9 lira, çeyrek altın 480 lira ve Cumhuriyet altını 1.962 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 yükselişle 292,9 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 292,6 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 292,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 480 lira, Cumhuriyet altını da 1.962 liradan satılıyor.

ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması ve jeopolitik risklerin gündemin alt sıralarına gerilemesi ile emtia fiyatları sakin bir seyir izliyor.

ABD'de Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik iki maddenin Senato'ya resmen iletilmesinin ardından yargı süreci yasal olarak başladı.

Analistler, ABD Senatosu'nda gelecek hafta salı günü yapılacak ilk oturum ve konuyla ilgili haberlerin emtia fiyatları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Altının ons fiyatı, Asya piyasalarında şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.555 dolardan işlem görüyor.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ile ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek, 1.570 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Altın, piyasalar,

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