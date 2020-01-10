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  4. Gram altın 294 lira seviyelerinde

Gram altın 294 lira seviyelerinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Gram altın 293,6 lira, çeyrek altın 482 lira ve Cumhuriyet altını 1.968 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, yüzde 0,4 artışla 293,6 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 292,5 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 293,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 482 lira, Cumhuriyet altını da 1.968 liradan satılıyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimin, ABD tarafından gelen "ön koşulsuz müzakere" teklifi ve İran'da yetkililerin sakin tondaki açıklamaları ile azalması, emtia fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, gerginliğin tırmanmasını ve uluslararası barış ve güvenliğin daha fazla tehlikeye atılmasını önlemek için İran'a "ön koşulsuz müzakere" teklifinde bulundu.

Altının ons fiyatı iki günlük düşüşün ardından bugün yatay seyirle 1.551 dolardan işlem görüyor.

Analistler, azalan jeopolitik ve siyasi risklerin altın fiyatlarını baskılamaya devam etmesinin beklendiğini belirterek, bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek, 1.570 doların direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Altın, piyasalar,

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