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  4. Gram altın 294 lira seviyelerinde

Gram altın 294 lira seviyelerinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Gram altın 294 lira, çeyrek altın 482 lira ve Cumhuriyet altını 1.969 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, yüzde 0,5 yükselişle 294 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, dün, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki sınırlı yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 292,5 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 294 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 482 lira, Cumhuriyet altını da 1.969 liradan satılıyor.

ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına ilişkin iyimserlik, Çin'e uygulanan gümrük tarifelerinin ikinci faz anlaşmaya kadar düşürülmeyeceği ve ABD seçimleri nedeniyle sürecin uzayabileceği tahminleri ile törpülendi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki bu gelişmenin risk iştahını görece azalttığını ve altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini kaydetti.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.552 dolardan işlem görüyor.

Bugün Almanya'da 2019 yılının 4. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek, 1.570 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

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Altın, piyasalar,

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