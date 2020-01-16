FİNANS
  4. Gram altın 294 lira seviyelerinde

Gram altın 294 lira seviyelerinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Gram altın 294,2 lira, çeyrek altın 478 lira ve Cumhuriyet altını 1.959 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 yükselişle 294,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 294 liradan tamamladı.

Yeni güne de sınırlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 294,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 478 lira, Cumhuriyet altını da 1.959 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda gözler, ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine çevrilirken, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Analistler, birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanmasına karşın ABD ile Çin arasındaki ticaret problemlerinin tamamen ortadan kalkmadığını, dolayısıyla ikinci faz anlaşma ile ilgili gelişmelerin piyasaların odağında bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Trump'ın azil soruşturması ve yıl sonundaki başkanlık seçimi nedeniyle ikinci faz anlaşma ile ilgili sürecin uzayabileceğini dile getiren analistler, bu durumun risk algısını yükselttiğini söyledi.

Altının ons fiyatı, Asya piyasalarında şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.554 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin politika faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkezi Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri takviminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek, 1.570 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
Madenciler 2020’den umutluMadenciler 2020’den umutlu
Discover Genç Yetenek Programı’na başvurular başladıDiscover Genç Yetenek Programı’na başvurular başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın, piyasalar,

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Tamamıyla yerli üretim! Türk Savunma Sanayi'nde bir ilk gerçekleşti!

Tamamıyla yerli üretim! Türk Savunma Sanayi'nde bir ilk gerçekleşti!

Bakan test etti! 150 kilometre fazla gidecek

Bakan test etti! 150 kilometre fazla gidecek

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Merkez Bankası ne yapacak?

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Merkez Bankası ne yapacak?

Milyonlarca kişi bekliyor! Şubat ayında belli olacak

Milyonlarca kişi bekliyor! Şubat ayında belli olacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EBSO, savunma sanayicileri ile TSK’yı buluşturdu

EBSO, savunma sanayicileri ile TSK’yı buluşturdu

Madenciler 2020’den umutlu

Madenciler 2020’den umutlu

Discover Genç Yetenek Programı’na başvurular başladı

Discover Genç Yetenek Programı’na başvurular başladı

Turizmcilerin Azerbaycan’a ilgisi yüksek

Turizmcilerin Azerbaycan’a ilgisi yüksek

İranlı 70 teknoloji şirketi yeni iş ortaklıkları için İstanbul’a geliyor

İranlı 70 teknoloji şirketi yeni iş ortaklıkları için İstanbul’a geliyor

Libya’ya traktör ihracatı başladı

Libya’ya traktör ihracatı başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.