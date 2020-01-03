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  4. Gram altın 296 lira seviyelerinde

Gram altın 296 lira seviyelerinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

Gram altın 295,6 lira, çeyrek altın 485 lira ve Cumhuriyet altını 1.982 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, yüzde 1 artışla 295,6 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde, 292,6 liradan tamamladı.

Yeni güne de artan jeopolitik risklerle yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde, 295,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 485 lira, Cumhuriyet altını da 1.981 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı bugün 1.544 dolarla 4 ayın zirvesini görmesinin ardından, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1.541,1 dolardan işlem görüyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı. Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, terör örgütü olarak tanınan Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Süleymani'ye yönelik suikasti "çok tehlikeli ve aptalca" olarak yorumlayarak, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Muhsin Rızai ise Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız." dedi.

Analistler, bu gelişmelerle küresel piyasalarda risk algısının hızla yükseldiğine işaret ederek, güvenli liman olarak görülen varlıkların fiyatını yukarı yönlü etkilediğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.550 dolar, gram altında ise 300 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti.

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Altın piyasalar

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