FİNANS
  4. Gram altın 296 lira seviyelerinde

Gram altın 296 lira seviyelerinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 10:52 | Son Güncelleme

Gram altın 296 lira, çeyrek altın 486 lira ve Cumhuriyet altını 1.984 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, yüzde 0,4 yükselişle 296 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 294,7 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 296 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 486 lira, Cumhuriyet altını da 1.984 liradan satılıyor.

Analistler, bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Senatosundaki yargılama sürecinin yatırımcıların gündeminde olacağını belirterek, Trump’ın azledilmesiyle ilgili Senatodaki yargılamanın, 21 Ocak Salı günkü oturumla başlayacağını kaydetti.

Oturumların iki haftadan fazla sürmesinin beklenmediğini belirten analistler, Senatodaki Cumhuriyetçi çoğunluğu nedeniyle aklanma kararının çıkacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

Analistler, jeopolitik gelişmeler açısından ABD ile İran arasındaki gerilimin şimdilik gündemden düşmesi sonrası Libya ile ilgili gelişmelerin takip edildiğini ifade etti. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesinde, Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasının desteklendiğini belirten analistler, anlaşmanın siyasi çözüm için önemli bir yol haritası olduğunu kaydetti.

Analistler, bu gelişmelerin küresel piyasalarda risk algısını görece artırdığını ve altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.562,1 dolardan işlem görüyor.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek, 1.570 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otobüs bekleyen kadına büyük şok! Otobüs bekleyen kadına büyük şok!
Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandıMerkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı
Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları açıklandıDünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın, piyasalar,

En Çok Okunan Haberler

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Fındık fiyatları tavan yaptı

Fındık fiyatları tavan yaptı

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Uludağ'a akın ettiler! Pistler doldu

Uludağ'a akın ettiler! Pistler doldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında sert düşüş!

Altında sert düşüş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

QNB Finansbank 1250 TL'ye varan emekli promosyonu sunuyor

Emekliye 1250 TL'ye varan promosyon

Temizlik ürünleri bir tıkla kapınızda

Temizlik ürünleri bir tıkla kapınızda

Vodafone Yanımda’ya ‘Yılın Mobil Uygulaması’ ödülü

Vodafone Yanımda’ya ‘Yılın Mobil Uygulaması’ ödülü

Fındık ihracatı geçen yılı geçti

Fındık ihracatı geçen yılı geçti

Düzce’deki konut satışı bir önceki yıla göre düştü

Düzce’deki konut satışı bir önceki yıla göre düştü

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.