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  4. Gram altın 302 lira seviyelerinde

Gram altın 302 lira seviyelerinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

Gram altın 301,9 lira, çeyrek altın 496 lira ve Cumhuriyet altını 2.026 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, yüzde 1,5 artışla 301,9 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde, 297,5 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da artan jeopolitik riskler sebebiyle yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde, 301,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 496 lira, Cumhuriyet altını da 2.026 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı bugün 1.582 dolarla yaklaşık 7 yılın zirvesini görmesinin ardından, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 1.571 dolardan işlem görüyor.

ABD ile İran arasındaki gerilim, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası hızlı bir şekilde yükselirken, taraflardan gelen açıklamalar, güvenli liman olarak görülen enstrümanlara olan talepte artışa ve buna paralel altın fiyatlarında değer kazancına neden oldu.

Analistler, ABD-İran geriliminin hızlı bir şekilde tırmanmasına ek olarak Irak'tan gelen açıklamaların da riskleri artıran etkenlerden biri olduğunu belirtti.

Bugün, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ile ABD'de ve Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, ABD ile İran gerilimine yönelik açıklamaların yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.600 dolar, gram altında ise 305 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti.

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