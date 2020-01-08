Gram altın 305 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, yüzde 1 artışla 305 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, dün dolar kurundaki yatay seyre karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 301,9 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde, 305 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 497 lira, Cumhuriyet altını da 2.035 liradan satılıyor.

Irak'ta, ABD'nin iki üssünün İran tarafından vurulmasının ardından Asya piyasalarında 1.611 dolar ile yaklaşık son 7 yılın zirvesine yükselen altının ons fiyatı, ABD ve İran'dan gelen temkinli açıklamalarla 1.585-1.595 dolar bandında dengelendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor." ifadelerini kullanırken, ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından ABD uçaklarının İran, Irak, İran Körfezi ve Umman Körfezi bölgelerindeki uçuşu geçici olarak durduruldu.