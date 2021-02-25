FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 25 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 25 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.02.2021 17:56 | Son Güncelleme

Son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar tarafından güncel gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bu nedenle birikimlerini değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Bir süredir devam eden düşüşün ardından bugün fiyatlarda yükseliş yaşandı. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 25 Şubat altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi?

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 25 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Fiyatlarda hareketlilik devam ederken işte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları ve güncel durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 660 TL’den alınan çeyrek ziynet 665 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 665 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 0,65 düşüş ile 413 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 412,80 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 413 TL’den satıldı.

Bankada altın hesabı nasıl açılır? Altın hesabı ne demek? Altın hesabı açan bankalar!Bankada altın hesabı nasıl açılır? Altın hesabı ne demek? Altın hesabı açan bankalar!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 2.721 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 2.742 TL’den, 378 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 382 TL’den, 2.659 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.679 TL’den, 1.330 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.340 TL’den, 412,80 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 413 TL'den ve 665 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 670 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise altın düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.

Altın fiyatları daha da düşecek mi? Ünlü analistten çarpıcı altın yorumu! Altın yükselişe geçer mi?Altın fiyatları daha da düşecek mi? Ünlü analistten çarpıcı altın yorumu! Altın yükselişe geçer mi?

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve tahvil faizlerine ilişkin endişeleri yatıştırması ile artan küresel risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Analistler bugün için, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında da ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktardı. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğu bildirildi.

ABD ekonomisi, 2020'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 4,1'lik büyüme gösterdi. ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artışla 256,6 milyar dolara çıkarak beklentileri geride bıraktı. Merkez Bankası’nın PPK özetinde ise ’’2021 yıl sonu tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecek’’ denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Pandemi en çok onlara yaradı! Yüzde 30 artışPandemi en çok onlara yaradı! Yüzde 30 artış
Garanti BES iptali nasıl yapılır?Garanti BES iptali nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı
Gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı
Berat Albayrak'la ilgili flaş iddia! '5 bakan değişebilir'
Berat Albayrak'la ilgili flaş iddia! '5 bakan değişebilir'
Bakan Elvan tarih vererek duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Bakan Elvan tarih vererek duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
TURK İlaç ve Serum Sanayi talep toplama tarihleri başladı
TURK İlaç ve Serum Sanayi talep toplama tarihleri başladı
Son dönemde ilgi yoğun! Şikayetler yüzde 8 bin 619 arttı
Son dönemde ilgi yoğun! Şikayetler yüzde 8 bin 619 arttı
Fiyatlar düştü, üretici çaresiz
Fiyatlar düştü, üretici çaresiz
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var
Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak
Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?
Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Satışlarda yüzde 30 artışın yaşandığı züccaciye sektörü pandemide olumlu etkilendi
Pandemi en çok onlara yaradı! Yüzde 30 artış
Dünyaca ünlü Anzer balı 'Coğrafi İşaret' tescili aldı
Dünyaca ünlü lezzet tescillendi
Koronayı fırsata çevirdi! Mahalle arasında başladı, Avrupa'ya açıldı
Koronayı fırsata çevirdi! Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı
85 yıllık hayal gerçek oluyor: Karadeniz, İç Anadolu'ya bağlanıyor
85 yıllık hayal gerçek oluyor
2021 Çiftçiye mazot ve gübre desteği ödeme tarihi: Çiftçiye gübre, mazot, tarımsal destek ödemesi ne zaman hangi tarihte verilecek?
Çiftçiye ilk destek ödeme tarihleri açıklandı
Gram altında 425 TL tahmini: Altın fiyatları dolarla birlikte yükselir mi? İşte uzmanların altın yorumları!
Gram altında 425 TL tahmini!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.