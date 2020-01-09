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  4. Gram altın fiyatlarında sert düşüş!

Gram altın fiyatlarında sert düşüş!

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, yüzde 1 düşüşle 293,7 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 479 lira, Cumhuriyet altını da 1.962 liradan satılıyor. Analistler, azalan jeopolitik risklerin güvenli liman varlıklarda değer kayıplarına neden olduğunu ancak ABD veya İran'ın konuya ilişkin açıklamalarının yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğine dikkati çekti.

Gram altın fiyatlarında sert düşüş!

Altının gram fiyatı, yüzde 1 düşüşle 293,7 lira seviyesinde işlem görüyor. Analistler, azalan jeopolitik risklerin güvenli liman varlıklarda değer kayıplarına neden olduğunu ancak ABD veya İran'ın konuya ilişkin açıklamalarının yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğine dikkati çekti.

Gram altın dün 310 lira seviyesine kadar yaklaştıktan sonra, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 altında 296,6 liradan tamamladı.
Yeni güne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 altında 293,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 479 lira, Cumhuriyet altını da 1.962 liradan satılıyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimin, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla azalması pay piyasalarına rekor getirirken, emtia fiyatları geriledi.

Dün sabah saatlerinde İran'ın ABD'nin askeri üslerine saldırmasından sonra 1.611 dolar seviyesine kadar yükselen altının ons fiyatı, Trump'ın açıklamaları sonrası hızla geri çekildi. Altının ons fiyatı şu sıralarda 1.545 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, İran'ın saldırıları ile ilgili olarak "Herhangi bir Amerikan askeri dünkü İran rejiminin saldırısında ölmedi. İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." ifadelerini kullandı.

Analistler, azalan jeopolitik risklerin güvenli liman varlıklarda değer kayıplarına neden olduğunu ancak ABD veya İran'ın konuya ilişkin açıklamalarının yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğine dikkati çekti.

Yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.570 dolar, gram altında ise 298 liranın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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