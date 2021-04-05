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Gram altın için 466 lira hedefi! Altın fiyatları yükselir mi? 3 farklı altın yorumu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2021 16:46 | Son Güncelleme

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başlarken, gram altın dolar/TL kuru ve küresel altın fiyatları arasında sıkışmış durumda. Uzmanlar, gram altın fiyatlarının 444 lira seviyesinde kritik konumda olduğunu belirterek, 466 lira seviyesini hedeflediklerini öngörüyor.

Altın fiyatları, ABD istihdam verisiyle ekonomik toparlanmaya odaklanmasıyla yeni haftaya aşağı yönlü bir başlangıç yaptı. Analistler, küresel piyasalarda paskalya tatilinden dolayı altın fiyatlarının henüz yönünü belirlemediğini belirtirken, gram altın küresel altın fiyatları ve dolar/TL kurundan dolayı sıkışmış durumda. Öte yandan analistler güncel altın yorumlarını paylaşmaya devam ediyor.

'GRAM ALTINDA 466 SEVİYESİ HEDEFTİR'

Meksa Yatırım'ın gram altın analizinde ise 466 lira hedefi öngörülerek şu açıklama yapıldı;

"Gram Altın , 444 desteği üzerinde yukarı hareket beklentimiz korunuyor. 456 ise günün ilk kritik direnci konumunda.

444 üzerinde 456 461 ve 466 seviyeleri hedef olarak kullanılabilir.
Ancak 444 altında ise 440 435 ve 427 ye doğru gerilemenin önü açılmış olabilir." denildi.

Meksa Yatırım'ın gümüş analizinde ise;

"Gümüş 24,52 üzerine çıktıktan sonra, burayı destek olarak kullanabilir. Bu nedenle gün içindeki kısa vadeli kırılma seviyemiz.

24,52 ve buranın üzerinde yukarı hareket beklentimiz korunacak.

24,52 üzerinde 25,04 25,45 25,78 ve 26,17 hedef konumunda olabilir.

24,52 altına inersek, 24,21 23,85 23,43 23,30 a doğru gerileme izleyebiliriz." denildi.

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'GRAM ALTINDA 424 SEVİYESİ ÖNEMLİ DESTEKTİR'

Özel Fon Yöneticisi ve Stratejist Rıdvan Baştürk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ons altın için, "1745 ve 1760 kademeli dirençleridir. Yükseliş ivmesi başlaması için 1760 üzeri gerekir" dedi.

Baştürk gram altın için ise, "Aşağı düzeltmesini yapıyor. Düştükçe kademeli bakılabilir. 446 ve 424 önemli destekleridir. Düşüşler orta-uzun vade için fırsattır diye düşünüyorum" dedi.

Baştürk'ün güncel altın grafiği;

ons altın grafiği

Ahlatcı Yatırım ons altın analizinde, 1725 seviyesi önemli direnç noktası belirtilerek şu açıklama yapıldı;

"Ons altında son iki gündür gerçekleştirdiği 1730 Dolar yükselişi sonrasında, ABD Dolarında geçtiğimiz Cuma günü açıklanan güçlü Tarım Dışı İstihdam (TDI) veri seti sonrası değer kazanımları gerçekleşmesi ile üç günlük tatil sonrasında sınırlı geri çekilme görüldü.
Bugün Avrupa'da büyük ekonomilerde ve Çin'de piyasaların kapalı olması yatay hareketlerin devamını gün genelinde beraberinde getirebilir. 1740
Dolar yukarı yönlü geçilmediği sürece yükselişler satışlar ile karşılanmaya devam edebilir. Geri çekilmelerde bugün ABD tarafında açıklancak PMI verileri ile birlikte Fabrika siparişleri verileri sonrasında 1720 Dolar aşağı kırılmazsa yeni alıcılar geri çekilmelerde piyasaya tekrar gelebilir. Genel olarak yatay hareketine bir süre daha devam edeceğini düşündüğümüz ons altında ABD tahvil faizlerinde 10 yıllık yüzde 1,70 ve Dolar Endeksi (DXY) 92.70 200 GAO. üzerinde kaldığı sürece yükselişlerde sınırlı hareketler görülmeye devam edebilir.

Destekler: 1720 / 1707 / 1700

Dirençler: 1725 / 1736 / 1745 " denildi.

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