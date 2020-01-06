Gram altın ilk kez 300 lirayı gördü! Cumhuriyet altını da 2 bin lirayı aştı

ABD, İran, Irak gerilimi nedeniyle artan riskler sonrası piyasalarda gergin bekleyiş devam ederken; altın ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişler izleniyor.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın analizinde, spot altın için 3, 6 ve 12 aylık öngörülerini ons başına 1,600 dolar olarak korudukları belirtildi; ancak, jeopolitik gerilimlerin kötüleşmesi durumunda ise bu tahminlerin yukarı yönlü aşılması riski bulunduğuna dikkat çekildi ve şöyle denildi: "Jeopolitik gerilimlerin daha da tırmanmasının ekonomik aktiviteyi azaltma ve temel metallare talebi zayıflatma potansiyeli olduğunun altını çizmeliyiz."

ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle Cuma günü Bağdat Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesi sonrası, iki ülke arasındaki hassas ilişkinin bozulmasına yol açmıştı. İran’ın Süleymani cinayetinin intikamını alacağı ve 2015 nükleer anlaşması gerekliliklerine uymayacağı açıklamaları sonrası hafta sonu küresel emtia piyasalarında devam eden artış, Trump’ın İran’a yeni kısıtlama tehditleriyle devam etti ve paladyum 2,011.48 dolarla rekor düzeyini gördü.