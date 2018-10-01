FİNANS

Gram altın ne kadar? 1 Ekim çeyrek altın fiyatları ve yorumları

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.10.2018 10:59 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 230,5 lira seviyelerinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 376 lira ve Cumhuriyet altını 1.539 liradan işlem görüyor. Bu hafta altında ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamaları ve enflasyon verisi takip edilecek.

Gram altın ne kadar? 1 Ekim çeyrek altın fiyatları ve yorumları

Geçen hafta hem ons altın hem de dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle yüzde 4,4 değer kaybeden altının gram fiyatı, cuma gününü 231,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 229,9-232,5 lira bandında seyrederken, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,6 azalışla 230,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 376 lira, Cumhuriyet altını 1.539 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise cuma günkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 azalışla 1.187,0 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, eylül ayını kayıpla tamamlayan altın fiyatlarının, yeni ay ve haftaya düşüşle başladığını ifade etti.

Bu hafta yurt dışında ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamaları, yurt içinde ise enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren Memiş, "Bu hafta altının ons fiyatında 1.182-1.197 dolar aralığını takip edeceğiz. Altının gram fiyatında ise işlemler 225-245 lira aralığında gerçekleşebilir." dedi. AA

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