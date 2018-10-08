FİNANS

Gram altın ne kadar? 8 Ekim çeyrek altın fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.10.2018 10:50 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 237,8 lira seviyelerinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 387 lira, Cumhuriyet altını da 1.586 liradan satılıyor. Uzmanlar ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson davasından çıkacak kararın izleneceğini aktardı.

Gram altın ne kadar? 8 Ekim çeyrek altın fiyatları

Cuma günü ons altın fiyatındaki yükselişe karşın, dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle 235,9 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü de yüzde 0,7 azalışla 236,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından 235-239 lira bandında seyrederken, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 237,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 387 lira, Cumhuriyet altını da 1.586 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise cuma günkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 azalışla 1.196,8 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, İtalya başta olmak üzere Avro Bölgesi tahvil piyasası ve geçen hafta resmi tatilde olan Çin'den ticaret konusunda ABD'ye verilecek yanıtların, yeni haftada altın fiyatlarının yönü açısından yakından takip edileceğini söyledi.

Yurt içinde ise bu hafta ödemeler dengesi ile ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson davasından çıkacak kararın izleneceğini aktaran Memiş, "Altın fiyatlarında bu hafta dalgalı bir seyir bekliyoruz. Bugün ve yarın baskı altında kalacağını öngördüğümüz altın fiyatlarının haftayı ise yükselişle tamamlayabilir. Bu hafta altının ons fiyatında 1.187-1.207 dolar, altının gram fiyatında 232-242 lira aralığını takip edeceğiz." ifadelerini kullandı. AA

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