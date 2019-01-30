FİNANS

Gram altın ne kadar? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2019 10:31 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 224,8 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın 224,8 lira, çeyrek altın 367 lira ve Cumhuriyet altını 1.502 liradan işlem görüyor. Uzmanlar altının ons fiyatının, 1.312 dolar direnç seviyesini kırdığını belirten Memiş, yükselişin 1.317 dolara kadar devam edebileceğini bildirdi.

Gram altın ne kadar? İşte çeyreğin fiyatı

Dün dolar kurundaki gerilemeye karşın altının ons fiyatındaki değer kazancından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 primle 224,1 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 224,8 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 367 lira, Cumhuriyet altını 1.502 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve gerileyen dolar kurundan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı, 1.315,45 dolarla 14 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,27 yükselişle 1.314,9 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ons altının ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi kazançlarını koruduğunu ifade ederek, Fed'den faiz değişikliği beklenmemesi ve ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliğin güvenli liman olan altına talebi artırdığını kaydetti.

Altının ons fiyatının, 1.312 dolar direnç seviyesini kırdığını belirten Memiş, yükselişin 1.317 dolara kadar devam edebileceğini bildirdi.

Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun 5,30 liranın üzerinde kalması ve altının ons fiyatının yükseliş isteğini sürdürmesinin altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini ifade ederek, bugünkü işlemlerde 223 liranın destek, 227 liranın direnç konumunda olduğunu aktardı.

Bugün ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelecek haberler ve Fed'in faiz kararı sonrası Başkan Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların altının fiyatı üzerinde etkili olacağını vurgulayan Memiş, ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon verilerinin de takip edileceğini bildirdi. KAYNAK: AA


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gram altın çeyrek altın cumhuriyet altını

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