FİNANS

Gram altın ne kadar? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2019 10:40 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 252,1 lira seviyesinde dengelendi. Uzmanlar Memiş, "Yurt içi piyasalarda dolar kurunun 6 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olması ve altının ons fiyatında yükselişlerin sürmesi, altının gram fiyatını olumlu yönde destekliyor. Gram altında 257 lira önemli direnç bölgesi konumunda." değerlendirmesinde bulundu.

Gram altın ne kadar? İşte çeyreğin fiyatı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 252,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, yüzde 2,32 değer kazanarak günü 253,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 252,1 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 415 lira, Cumhuriyet altını 1.697 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 düşüşle 1.297,2 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Çin'in gümrük tarifelerinde ABD'ye misilleme yapmasının dün altın fiyatlarında yükselişe sebep olduğunu kaydetti.

ABD ve Çin tarafından gelecek açıklamalar ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirten Memiş, "Yurt içi piyasalarda dolar kurunun 6 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olması ve altının ons fiyatında yükselişlerin sürmesi, altının gram fiyatını olumlu yönde destekliyor. Gram altında 257 lira önemli direnç bölgesi konumunda." değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın kapalıçarşı

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