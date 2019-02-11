Gram altın ne kadar? İşte çeyrek altın fiyatları

Cuma günü dar bant içinde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 221,8 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 221,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 361 lira, Cumhuriyet altını 1.479 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,22 değer kaybıyla 1.312,02 dolardan işlem görüyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalara dair belirsizliğin arttığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.310 doların destek, 1.317 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Bugün İngiltere'de büyüme ve sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, hafta genelinde ise ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ve Brexit sürecine ilişkin gelişmelerin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

KAYNAK:AA





