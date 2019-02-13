FİNANS

Gram altın ne kadar? İşte çeyrek altının fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.02.2019 11:49 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 221,3 lira seviyesinde dengelendi. Trump'tan piyasaları tedirgin edecek söylemlerin gelmemesine karşın altının ons fiyatında tepki yükselişleri beklediğini ifade eden uzmanlar, bugün altının ons fiyatının 1.309-1.319 dolar aralığında işlem gerçekleştirmesini beklediklerini aktardı.

Gram altın ne kadar? İşte çeyrek altının fiyatı

Dün dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 azalışla 221,3 liradan tamamladı.

Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla yine 221,3 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 364 lira, Cumhuriyet altını 1.485 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kazancıyla 1.313,55 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda dolar varlıklarının değer kazanmasının dolar/TL ve altının gram fiyatındaki yükselişlerde etkili olduğunu belirterek, teknik açıdan gram altında 220 liranın destek, 223 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 1 Mart'ta sona erecek ek gümrük tarifelerine yönelik "ateşkes" ile ilgili yaptığı açıklamada, "Pekin'de devam eden müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi durumunda süreyi uzatabileceğini" söylemesinin küresel piyasalardaki risk algısını azalttığını kaydetti.

Trump'tan piyasaları tedirgin edecek söylemlerin gelmemesine karşın altının ons fiyatında tepki yükselişleri beklediğini ifade eden Memiş, bugün altının ons fiyatının 1.309-1.319 dolar aralığında işlem gerçekleştirmesini beklediklerini aktardı. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın ABD Başkanı Donald Trump

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
haberi gördünüz mü trump tan piyasayı tedirgin edecek söylem gelmemiş. yani adamın bir mesayı ile allak bullak oluyoruz bayağı aşmışız artık dışa bağımlılığımız kalmamış ya????
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