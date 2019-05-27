FİNANS

Gram altın ne kadar? İşte çeyrek altının fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.05.2019 10:57 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 250,7 lira seviyesinde dengelendi. Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri takviminin zayıf olduğunu belirten uzmanlar, altının ons fiyatında 1.272 doların destek konumunda olduğunu, altının gram fiyatında ise 255 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti. Çeyrek altın 409 lira ve Cumhuriyet altını 1.675 liradan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar? İşte çeyrek altının fiyatı

Geçen hafta altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel yüzde 1 değer kazanan altının gram fiyatı, haftayı 251,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 250,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 409 lira, Cumhuriyet 1.675 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında hafif alıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 1.285,7 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün ABD ve İngiltere piyasalarının kapalı olması dolayısıyla altının ons fiyatında sakin bir seyir beklendiğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya gezisinin yakından takip edileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri takviminin zayıf olduğunu belirten Memiş, altının ons fiyatında 1.272 doların destek konumunda olduğunu, altının gram fiyatında ise 255 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

KAYNAK:AA

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gram altın çeyrek altın

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