FİNANS

Gram altın ne kadar? İşte çeyrek altının fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2019 10:50 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 249,1 lira seviyesinde dengelendi.Uzmanlar, yatırımcıların güvenli liman olarak altını tercih etmesi, dolar varlıklarının değer kaybetmesi, ABD Merkez Banksı'nın (Fed) 2019 yılı içerisinde faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin artmasının altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu kaydetti. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 410 lira ve Cumhuriyet altını 1.675 liradan işlem görüyor

Gram altın ne kadar? İşte çeyrek altının fiyatı

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 249,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 247,6 liradan tamamladı.

Gram altın bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,61 artışla 249,1 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 410 lira, Cumhuriyet 1.675 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,64 primle 1.335,19 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıların güvenli liman olarak altını tercih etmesi, dolar varlıklarının değer kaybetmesi, ABD Merkez Banksı'nın (Fed) 2019 yılı içerisinde faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin artmasının altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatında yükselişlerin sürebilmesi için teknik olarak 1.335 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerektiğini ifade eden Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.330 doların destek, 1.340 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Memiş, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının, yurt dışında ABD'de enflasyon ve saatlik kazançlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

KAYNAK:AA

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