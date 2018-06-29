FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.06.2018 11:10 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı dalgalı seyrine devam ediyor. Gram altın haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 183,8 lira seviyelerinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 302 lira, Cumhuriyet altını da 1.232 liradan satılıyor.

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum

Dün altının ons fiyatı ve döviz kurlarındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 184,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,16 azalışla 183,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 302 lira, Cumhuriyet altını da 1.232 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 1.251,6 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarına bağlı olarak dolar varlıkların değer kazanmasının altının ons fiyatında, hafta sonu gerçekleştirilen seçim sonuçlarının da altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu kaydetti.

Ticaret savaşlarının küresel piyasaları tedirgin etmeye devam ettiğini bildiren Memiş, doların emtia fiyatlarını baskılamayı sürdürdüğünü kaydetti.

Memiş, altının ons fiyatının uzun süre 1.300 doların altında kalıcı olmayacağını belirterek, "Bu sebeple 1.300 dolar seviyesinin altı yatırımcısına uzun vade için iyi alım fırsatları sunduğunu düşünüyoruz. Kısa vade de 1.242 doların güçlü bir destek olduğunu söyleyebiliriz."

Bu hafta seçim sonuçlarının yurt içi piyasalara olumlu yansıdığını ifade eden Memiş, dolar kurunda yaşanan düşüşlerin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Memiş, dolar kurundaki düşüşlerin devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade ederek, altının gram fiyatının da 180 liranın altına sarkabileceğini kaydetti.

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