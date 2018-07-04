FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.07.2018 10:13 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, ons altın ve döviz kurlarından bulduğu destekle son bir haftanın en yüksek seviyesi olan 189,8 liraya çıktı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 311 lira ve Cumhuriyet altını 1.268 liradan satılıyor

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum

Altının gram fiyatı, ons altın ve döviz kurlarından bulduğu destekle 189,8 lira ile son bir haftanın en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, dün dolar/TL'nin yüzde 1,2 değer kazanması ve uluslararası piyasalarda ons altın fiyatının yükselmesi sonrasında yüzde 2,1 artarak günü 188,2 liradan tamamladı. Bugün de yukarı yönlü seyrine devam eden altının gram fiyatı saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,8'lik artışla son bir haftanın en yüksek seviyesi olan 189,8 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,9 artışla 1.252,9 dolardan günü tamamlamasının ardından, bugün yüzde 0,6'lık kazançla 1.260,4 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 311 lira, Cumhuriyet altını da 1.268 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının dün 1.237-1.258 dolar bandında hareket ettiğine işaret ederek, bu seviyelerin yön belirleme açısından kritik olduğunu söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatının 1.237 dolar desteğini aşağı yönlü kırması halinde 1.197 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran Memiş, 1.257 dolar direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise yükselişin 1.300 dolara kadar sürebileceğini kaydetti.

Memiş, gelecek hafta Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde, yatırımcıların bu hafta altın için yeni pozisyon alabileceği öngörüsünde bulundu.

Altının gram fiyatının ise dün yurt içinde açıklanan enflasyon verisi sonrasında yükselen dolar/TL'den destek bulduğunu belirten Memiş, "Biz yükselişlerin kalıcı olmayacağını düşünüyoruz. Bugün ise altının gram fiyatının 187,0-190,3 lira bandında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek gram altın kapalıçarşı

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