FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.06.2018 15:34 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı 186,7 liraile son 6 ayın en düşük seviyesinde. Kapalıçarşıda çeyrek altın 306 lira ve Cumhuriyet altını 1.248 liradan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 186,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 azalışla 185,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 186,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 306 lira, Cumhuriyet altını da 1.248 liradan satılıyor.

Son 6 ayın en düşük seviyelerinde işlem gören altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.250 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, hafta başından bu yana altının ons fiyatının düşüş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.

Memiş, ticaret savaşlarına yönelik tedirginliğin küresel piyasalarda hissedilmeye devam ettiğini belirterek, "ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamaları ise doların değerlenmesine, emtia fiyatlarının baskı altında kalmasına neden oldu. Bugün altının ons fiyatının 1.248-1.254 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz." dedi.

Altının gram fiyatının yurt içinde dolar kuruna bağlı olarak dalgalı seyrine devam ettiğini kaydeden Memiş, teknik açıdan gram altında 185,40 liranın destek, 188,4 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.


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